CTN comemora Dia do Nordestino com apresentações gratuitas

O Centro de Tradições Nordestinas (CTN) está prestes a incendiar São Paulo com o fervor da cultura regional durante o “Viva Nosso Oxente”, evento com entrada gratuita que comemora o Mês do Nordestino. A série de celebrações vai de 7 a 29 de outubro, com importantes homenagens ao Dia do Nordestino, comemorado no dia 8 de outubro em tributo ao ilustre Patativa do Assaré, nosso cabra valente e mestre das palavras.

No primeiro fim de semana de festa, nos dias 7 e 8 de outubro, o CTN recebe o Trio Raça do Pajeú, Trio da Lua, Pegada dos Plays, Trio Tarrabufado e a Banda Jeito de Amar. No domingo, a população tem o privilégio de curtir o som do grande artista Enok Virgulino e da Banda de Pífanos de Caruaru. Serão momentos de puro encanto e paixão pela cultura brasileira.

Orgulho Nordestino

O Nordeste, berço de artistas que ecoam nas melodias do nosso Brasil, respira forte no CTN, onde a saudade da terra se transforma em festança e alegria. De um total de nove estados do Nordeste, oito serão representados na programação musical. Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Piauí, Sergipe e Alagoas têm seus representantes em meio a um verdadeiro encontro de almas

sertanejas para mostrar que a cultura nordestina é feita de cores, sabores e muita emoção. O Rio Grande do Norte, assim como os outros estados, é representado pela rica gastronomia do espaço, do baião de dois ao dadinho de tapioca.

No coração de São Paulo, onde a diversidade é a maior riqueza cultural, o CTN está pronto para celebrar, aprender e compartilhar. Seja na zabumba, no triângulo ou na sanfona, o forró ao vivo vai fazer os corações baterem no mesmo compasso, e o axé vai contagiar a todos com sua energia única.

Christiane Abreu, Presidente do CTN, destaca a importância da valorização da cultura nordestina em São Paulo. “O CTN foi fundado para receber e acolher a população nordestina”, explica a administradora. “Desde a criação do Dia do Nordestino pensamos sobre como é importante sempre colocarmos à frente de tudo a nossa missão de valorizar todos os aspectos da cultura nordestina”, disse. “Vamos rodar a ciranda, jogar o cacuriá e entrar na roda de coco com alegria e devoção”, finaliza a presidente, que está animada com a programação do mês, que conta, até, com aulão gratuito de forró e axé.

Programação Quente

O CTN abraça os tradicionais e os novos formatos de festa que trazem alegria ao Nordeste. E, como não poderia faltar, o famoso paredão, que reúne milhares de jovens do Nordeste, ganha destaque na programação, mostrando que a cultura é viva e se renova com o tempo. Os jovens, herdeiros de toda tradição, mostram que o Nordeste é muito mais do que se pensa, é uma parte fundamental da identidade brasileira.

No dia 27 de outubro, também com entrada gratuita, sobem ao palco do CTN os cantores Frank Aguiar, Nelson Nascimento e a Banda Engatilhado. Ambos trazem um forró cheio de energia, tradição e modernidade. No dia 28, Francis Lopes traz os grandes clássicos de sua carreira para a arena da casa, que tem capacidade para mais de sete mil pessoas.

Rádio Atual

O dia 27, além de marcar mais uma passagem do grande artista Frank Aguiar pelo Centro de Tradições Nordestinas, irá representar, oficialmente, o retorno da Rádio Atual ao dial (94.1 FM).

Fundada em 1990, antes mesmo da criação do CTN, a Rádio Atual conquistou o coração dos paulistas ao se tornar a primeira emissora dedicada exclusivamente à promoção da cultura nordestina. Em um período em que músicas estrangeiras dominavam o cenário musical, a Rádio Atual trouxe os ritmos autênticos do Nordeste para os lares da capital e da Grande São Paulo, dando voz a expressões musicais e culturais antes perseguidas em um cenário de intenso preconceito e xenofobia.

Com apenas três meses de funcionamento, ainda nos anos 90, a Rádio Atual alcançou o terceiro lugar em audiência, tornando-se não apenas uma emissora de rádio, mas, também, uma tribuna em defesa dos aproximadamente 2 milhões de nordestinos que, até então, residiam em São Paulo.

Agora, em seu aguardado retorno, a Rádio Atual apresenta uma programação que navega em uma ampla seleção de gêneros musicais, como piseiro, sertanejo, baião, forró eletrônico e vaquejada. Além da música, os ouvintes poderão desfrutar de conteúdo informativo, com colunas, opiniões, podcasts e entrevistas exclusivas com ícones da música brasileira, como Simone Mendes, Mastruz com Leite e Joelma.

Momento de Celebrar

É hora de levantar a bandeira do seu estado e se encantar com a magia do Nordeste. No Dia do Nordestino, São Paulo evidencia seu verdadeiro espírito e se torna terra de acolhimento, onde todas as culturas se encontram e se abraçam. No CTN, os dias e noites ganham ares de celebração ao Nordeste, sua gente e sua história.

No Mês do Nordestino, o CTN é o lugar onde a cultura não acaba nunca, onde o sotaque se transforma em música e a saudade se torna festa. “Venha cantar, dançar e provar as delícias do Nordeste”, convida Christiane Abreu.

SERVIÇO

Viva Nosso Oxente: Mês do Nordestino do CTN

Quando: de 7 a 29 de outubro, aos sábados, das 11h às 4h; domingos, das

11h às 22h. Evento especial no dia 27 de outubro, das 20h às 3h

Quanto: entrada gratuita

Onde: Centro de Tradições Nordestinas (CTN). Rua Jacofer, 615 – Bairro do

Limão, São Paulo (SP)

