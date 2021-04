Cteep da início a operação comercial de reforço da Subestação Taubaté

A Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (ISA Cteep) iniciou nesta segunda-feira, 5, a operação comercial do projeto de reforço da subestação Taubaté, prevista em resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A medida deve adicionar uma Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 13,3 milhões, no ciclo 2020/2021.

Com investimento de R$ 46,1 milhões, o projeto, acrescenta a empresa em comunicado ao mercado, deve proporcionar mais segurança e flexibilidade à rede elétrica que atende a região do Vale do Paraíba e Litoral Norte Paulista.

