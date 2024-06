CTC faz parceria com empresa dos EUA em busca de soluções para combater pragas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/06/2024 - 16:32 Para compartilhar:

São Paulo, 3 – O Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) anunciou, em nota, uma parceria estratégica com a Ginkgo Bioworks, empresa norte-americana de engenharia genética, para o desenvolvimento de novas moléculas destinadas ao controle de pragas na cultura da cana-de-açúcar.

A colaboração visa aproveitar a expertise da Ginkgo em bioinformática para projetar e construir rapidamente milhares de novas moléculas.

Essas moléculas serão avaliadas pelo CTC, que aplicará seus conhecimentos em biotecnologia para desenvolver produtos que contribuam para o manejo de pragas.

Danos causados por pragas nas colheitas provocam perdas significativas aos produtores de cana-de-açúcar. Por isso, o desenvolvimento de plantas com maior resistência a estas pragas é crucial para a saúde e produtividade dos cultivos.

“O longo histórico de inovação do CTC, aliado ao serviço de alta qualidade de descoberta e engenharia genética oferecido pela Ginkgo, permitirá a aceleração do desenvolvimento de novos produtos de biotecnologia, mitigando os danos causados pelas principais pragas da cana e contribuindo para aumento da resiliência do setor sucroenergético”, disse, na nota, a diretora de P&D do CTC, Sabrina Chabregas.