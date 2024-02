CTC anota lucro líquido de R$ 41,4 milhões no 3º trimestre da safra 2023/24

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/02/2024 - 8:30 Para compartilhar:

O Centro de Tecnologia Canavieira (CTC), líder em soluções de melhoramento genético para o setor de cana-de-açúcar no Brasil e um dos mais renomados centros de biotecnologia aplicada à cana do mundo, registrou lucro líquido de R$ 41,4 milhões no terceiro trimestre da safra 2023/24 (3TRI24), que corresponde aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023, aumento de 23,6% em comparação com o 3TRI23 (R$ 33,46 milhões). O caixa líquido alcançou R$ 510,5 milhões, aumento de 19,4% na comparação com o mesmo período da safra 2022/23.

“A melhoria do mix de produtos, com a comercialização de variedades de maior valor agregado, e a retomada da trajetória de expansão de nossas variedades elite e geneticamente modificadas (GM), com maiores margens de contribuição, contribuíram para o resultado positivo”, disse a companhia, em comunicado da Administração.

A receita líquida ficou praticamente estável no período, de R$ 105,38 milhões no 3T23 para R$ 104,97 milhões (-0,4%). Mas as margens de contribuição se expandiram. O Ebitda do 3T24 fechou em R$ 52,1

milhões, crescimento de 12,6% ante o 3T23 (R$ 46,26 milhões). A margem Ebitda atingiu 49,61% em comparação com 43,90% em igual período de 2023.

Conforme o CTC, “o terceiro trimestre da safra 2023/24 foi marcado pela consolidação dos números positivos para o setor, reflexo da elevação substancial da produtividade média dos canaviais, o melhor desempenho dos últimos 15 anos, e de preços remuneradores para seus produtos, com destaque para o açúcar”.

