CSN tem lucro líquido de R$ 377,386 milhões no 4º trimestre

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) reportou um lucro líquido de R$ 377,386 milhões no quarto trimestre do ano passado e reverteu, assim, prejuízo de R$ 55,733 milhões registrado no mesmo intervalo do ano anterior. No ano passado, o lucro registrado foi de R$ 111,229 milhões, ante um prejuízo de R$ 853,058 milhões em 2016. A CSN informou nesta segunda-feira, 26, ao mercado que divulgaria seu demonstrativo financeiro após o fechamento do pregão.

O Ebitda (lucro antes de juros antes de impostos, depreciação e amortização) ajustado atingiu R$ 1,203 bilhão, recuo de 4% na relação anual e queda de 1% no comparativo trimestral. O Ebitda ajustado somou R$ 4,645 bilhões no ano passado, aumento de 14%. A margem Ebitda ajustado foi de 22,9% o trimestre passado.

A receita líquida no último trimestre do ano passado chegou em R$ 4,993 bilhões, crescimento de 10% na relação anual. No comparativo trimestral o aumento foi de 4%. No acumulado do ano, a receita da CSN alcançou R$ 18,525 bilhões, expansão de 8%.