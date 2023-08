CSN Mineração: Vendas de minério somam 11,258 mi/ton no 2º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/08/2023 - 21:36 Compartilhe

A CSN Mineração vendeu 11,258 milhões de toneladas de minério de ferro no segundo trimestre de 2023, alta de 49% ante o mesmo período do ano anterior e 31% a mais em relação aos três primeiros meses do ano, segundo balanço da companhia.

A CSN Mineração informou que o trimestre foi marcado por uma atividade mais fraca na China, principalmente no setor imobiliário, enfraquecendo as expectativas de maior demanda de minério de ferro e pesando sobre as perspectivas de preço.

O preço do minério apresentou média de US$ 110,9/dmt (tonelada métrica seca) ao longo do segundo trimestre deste ano, patamar 11,6% inferior ao do primeiro trimestre (US$ 125,5/dmt), mas 12,1% maior ante o quarto trimestre (US$ 99,0/dmt).

Em relação ao frete marítimo, a Rota BCI-C3 (Tubarão-Qingdao) atingiu média de US$ 21,06/wmt (tonelada métrica úmida) no período, o que representa um aumento de 15,7% em relação ao custo de frete do trimestre anterior. Segundo a companhia, o resultado reflete a menor oferta de navios no Oceano Atlântico, em razão de uma maior demanda do mercado australiano.

O custo dos produtos vendidos (CPV) da mineração totalizou R$ 2,620 bilhões, um aumento de 17,6% frente ao primeiro trimestre. “Impactado por um maior volume de minério, incluindo maior volume de compras”, informou a empresa.

O custo C1 (custo direto de produção), por sua vez, atingiu USD 21,7 por tonelada, valor 5,7% abaixo do verificado nos três primeiros meses do ano, refletindo a maior diluição de custo fixo e os menores custos unitários de despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) verificados no período.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias