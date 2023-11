CSN Mineração: lucro líquido soma R$ 1,199 bilhão no 3º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/11/2023 - 22:30 Para compartilhar:

A CSN Mineração registrou lucro líquido de R$ 1,199 bilhão no terceiro trimestre de 2023, alta de 133,4% na comparação com o mesmo período do ano anterior e 142,8% superior em relação aos três meses imediatamente anteriores, de acordo com o seu balanço divulgado na noite desta segunda-feira, 13.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização), por sua vez, somou R$ 1,988 bilhão no período, avanço de 115% na comparação anual e alta de 81% na relação trimestral.

A receita líquida ajustada totalizou R$ 4,310 bilhões, valor 72% superior ao registrado em igual intervalo do ano passado e 19% maior ante o trimestre anterior.

O resultado financeiro ficou positivo em R$ 3 milhões no período, o que representa uma reversão, como resultado, principalmente, do efeito da variação cambial verificado no trimestre.

No trimestre encerrado em setembro, a CSN Mineração possuía um fluxo de caixa ajustado positivo em R$ 779 milhões, desempenho inferior ao apresentado no trimestre passado, como resultado do aumento do capital de giro da companhia, resultado da valorização de preços no período, além dos maiores desembolsos com investimentos e impostos, informou a empresa em seu balanço.

A companhia encerrou o terceiro trimestre de 2023 com caixa de R$ 10,6 bilhões. A alavancagem, por sua vez, ficou negativa em 0,25 vez, revertendo resultado positivo de 0,03 vez no trimestre imediatamente anterior.

