CSN investirá R$ 1,5 bilhão em São Paulo

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou nesta quinta-feira 6, no Palácio dos Bandeirantes, que a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) investirá R$ 1,5 bilhão no estado de São Paulo. Os recursos serão aplicados no polo metal-metalúrgico de máquinas e equipamentos nas regiões de Campinas, Ribeirão Preto, São Carlos, São José do Rio Preto, Sorocaba, Vale do Paraíba e no ABC Paulista. O projeto prevê a geração de 400 novos empregos diretos, além de centenas de outros indiretos.

A CSN é um dos maiores grupos siderúrgicos do mundo, com empreendimentos em Portugal e Alemanha, além de 18 estados brasileiros. Ao antecipar a informação para ISTOÉ, o governador explica que o programa de investimentos da CSN faz parte do projeto do governo paulista que criou 11 polos de desenvolvimento econômico no último dia 23. “A CSN está sendo orientanda pela Invest SP, agência paulista que apoia o empreendedor para que ele identifique os melhores locais do Estado para investir, de acordo com as necessidades de sua atividade”, disse Doria.