CSN fará resgate antecipado total das 7,625% notes com vencimento em 2023

A CSN informou que sua controlada CSN Resources irá efetuar o resgate antecipado facultativo total das 7,625% Senior Unsecured Guaranteed Notes, com vencimento em 2023, no valor de US$ 503,942 milhões.

O resgate será feito em 12 de julho, ao preço correspondente a 103,813% do montante principal, acrescido de juros acumulados e não pagos até a data de resgate.

Em outro comunicado, a CSN informou também o resultado da oferta de recompra no exterior das 7,625% Senior Unsecured Guaranteed Notes 2023, divulgada em 2 de junho.

O prazo terminou em 8 de junho e resultou no recebimento de ofertas de venda das notes em circulação no valor de US$ 421,058 milhões, representando 45,52% do total.

A CSN Resources aceitou todas as ofertas e efetuou o pagamento aos titulares, informou a empresa.

