CSN espera preços de aço estáveis no 2º tri e retomada de produção “normal”

SÃO PAULO (Reuters) – A CSN espera preços estáveis de aço no segundo trimestre no Brasil, após promover reajustes em abril que ficaram abaixo do que pretendia no final do primeiro trimestre, afirmou o diretor comercial da companhia, Luis Barbosa Martinez, nesta quinta-feira.

A companhia também espera normalizar sua produção a partir deste mês após problemas internos de logística de insumos que fizeram a empresa reduzir volume produzido no primeiro trimestre, afirmou o executivo.

“Sobre preços, falei (em março) que ia aumentar de 7,5% a 10% em abril…mas ficamos em patamar abaixo de 7,5%. Fomos mais seletivos para capturar valor”, afirmou o executivo durante teleconferência com analistas.

“Em abril, tivemos preço médio majorado em 4,5%”, disse Martinez, afirmando que a companhia tem uma carteira de pedidos de 680 mil toneladas, suficiente para dois a três meses de comercialização.

A companhia divulgou na noite da véspera prejuízo de 822,5 milhões de reais no primeiro trimestre, com queda nas vendas de aço de 11% sobre o mesmo período do ano passado.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

