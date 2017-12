CSN é notificada por órgão ambiental para fechar usina em até 10 dias

A Secretaria Estadual do Ambiente notificou a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) para paralisar, em até dez dias, as atividades na Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda, no Sul fluminense. O documento foi entregue pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e pela Comissão Estadual de Controle Ambiental (Ceca) na última sexta-feira.

De acordo com a GloboNews, o órgão argumentou que a companhia não cumpriu todas as exigências previstas em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado em abril do ano passado. O documento estabelecia uma série de medidas para reduzir a emissão de poluentes na cidade.

A assessoria de imprensa da CSN informou que recebeu a notificação dos órgãos ambientais estaduais “com profunda surpresa e estranheza, uma vez que a companhia está em franco processo de negociação com o Governo do Estado do Rio de Janeiro sobre o Termo de Ajustamento de Conduta, atualmente em vigor”.

A companhia também informou que responderá à notificação para assegurar a manutenção de suas atividades. “Uma auditoria independente, aceita pelas autoridades ambientais, atestou que dos 15 itens compromissados no TAC, 12 foram cumpridos integralmente; dois foram considerados procedimentos de rotina, que precisam ser feitos de forma permanente; e apenas um permaneceu em análise, diante da discussão técnica levada ao Judiciário, com decisão liminar favorável à companhia”, afirmou.