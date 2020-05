CSN decide paralisar temporariamente seu Alto-Forno 2 em função da crise

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) decidiu nesta sexta-feira, 29, paralisar temporariamente o alto-forno 2, com capacidade nominal de 1,5 milhão de toneladas anuais. Em fato relevante, a companhia afirma que a decisão foi tomada para adequar a produção à atual demanda de aço no mercado, em meio à crise causada pela pandemia de covid-19.

A CSN ressalta que as demais unidades no Brasil, Alemanha e Portugal continuam funcionando normalmente, sem impactos operacionais relevantes, e respeitando as restrições impostas pelas autoridades locais.