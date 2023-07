CSN comunica rompimento de tubulação da central termoelétrica na Usina Presidente Vargas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/07/2023 - 10:26 Compartilhe

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) informou nesta terça-feira, 4, a ocorrência de um acidente na Usina Presidente Vargas (UPV), em Volta Redonda (RJ), na noite de segunda-feira, 3, em consequência do rompimento de uma tubulação da central termoelétrica.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa firma que a caldeira da referida tubulação estava fora de funcionamento no momento do rompimento e não houve feridos no acidente, assim como não foram verificados impactos ambientais.

“A tubulação não é parte integrante do processo de produção siderúrgica e não há impactos esperados na produção”, afirma a empresa. A CSN diz ainda que está investigando as causas do acidente e manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados acerca dos seus desdobramentos.

