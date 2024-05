Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/05/2024 - 9:06 Para compartilhar:

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) atualizou guidance para 2024 no que diz respeito à alavancagem, medida pelo indicador Dívida Líquida/Ebitda Ajustado de um patamar abaixo de 2,00 vezes para um nível de 2,50 vezes no fechamento do balanço anual de 2024. “Não obstante, a companhia manterá seus esforços para reduzir o seu nível de alavancagem nos próximos anos”, afirma a CSN em documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).