CSA x Botafogo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir Fora de casa, o Alvinegro busca dar sequência a boa fase enquanto o CSA vai atrás da segunda vitória consecutiva

Nesta quinta-feira, às 19h, CSA e Botafogo se enfrentam, no Estádio Rei Pelé, pela 25º rodada da Série B. O Alvinegro chega embalado para a partida com cinco vitórias consecutivas. Já a equipe alagoana vem de uma vitória fora de casa, contra o Londrina, após ficar quatro rodadas sem vencer no campeonato.

O técnico Enderson Moreira, que volta a comandar a equipe após cumprir suspensão, terá algumas baixas para a partida. O meia Pedro Castro, que foi substituído no início do jogo contra o Náutico, teve uma lesão na panturrilha direita constatada e não enfrentará o CSA Outro desfalque importante é Marco Antônio que não viajou com a delegação do Botafogo por sentir dores musculares.

Com os dois desfalques, Enderson promoverá mudanças na equipe. A tendência é de que Luís Oyama entre no lugar de Pedro Castro, como ocorreu contra o Náutico, e que Diego Gonçalves entre na vaga de Marco Antônio.

FICHA TÉCNICA

CSA X Botafogo



Data e horário: 23/09/2021, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Éder Alexandre (SC)

VAR: Leone Carvalho Rocha (GO)

Onde assistir: SporTV, Premiere e tempo real pelo LANCE!

PROVÁVEIS TIMES

CSA (Técnico: Mozart Santos)

Thiago Rodrigues; Cristovam, Lucão, Matheus Felipe e Ernandes; Yuri, Geovane e Gabriel; Marco Túlio (Cajá), Iury Castilho e Nilson (Delatorre).

Suspensos: Ninguém

Pendurados: Yuri, Matheus Piauí e Ernandes

Fora: Dudu Beberibe (em transição).

BOTAFOGO (Técnico: Enderson Moreira)

Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Gilvan e Carlinhos; Barreto, Oyama e Chay; Warley, Diego Gonçalves e Rafael Navarro.

Suspensos: Ninguém

Pendurados: Diego Loureiro, Kanu e Diego Gonçalves

Fora: Gatito, Joel Carli, Hugo, Romildo, Pedro Castro, Ronald e Marco Antônio (lesionados).





