CSA vence Juventude e continua na cola do líder Fortaleza na Série B

O CSA continua na sua perseguição ao líder Fortaleza. Na noite desta sexta-feira, o time alagoano sofreu, mas contou com um gol de Hugo Cabral no fim do segundo tempo para vencer o Juventude por 1 a 0, no estádio Rei Pelé, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B.

Invicto há dez jogos – três vitórias e sete empates -, o CSA chegou aos mesmos 34 pontos do Fortaleza, mas segue na vice-liderança por causa do número de vitórias (dez contra 9). O time cearense joga neste sábado, contra o Coritiba, em casa. Já o Juventude perdeu a segunda seguida e estacionou nos 24 pontos, em 13.º lugar.

O jogo começou bastante movimentado. Logo no primeiro minuto, Celsinho cobrou escanteio e Xandão, de cabeça, exigiu grande defesa de Douglas, goleiro do time gaúcho. Na sequência, Celsinho assustou em chute por cima. O Juventude respondeu duas vezes com Guilherme Queiroz, mas em ambas a bola passou raspando a trave. No último lance, Didira cabeceou e Douglas espalmou no reflexo.

A etapa final não foi tão movimentada quanto a primeira. O Juventude recuou demais e chamou o CSA para cima, que passou a perder várias chances. Aos 37 minutos, Hugo Cabral, que havia acabado de entrar, completou de cabeça cruzamento de Rafinha, fazendo a festa dos torcedores da casa.

O CSA volta a campo na próxima sexta-feira, contra o Goiás, às 19h15, no Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, enquanto o Juventude recebe o Figueirense, às 19 horas, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Os jogos são válidos pela 20.ª rodada, a primeira do returno.

FICHA TÉCNICA

CSA 1 X 0 JUVENTUDE

CSA – Lucas Frigeri; Celsinho, Leandro Souza, Xandão e Rafinha; Yuri, Juan (Hugo Cabral), Didira, Daniel Costa (Dawhan) e Taiberson (Pingo); Alemão. Técnico: Marcelo Cabo.

JUVENTUDE – Douglas; Vidal, Rafael Bonfim, Fred e Maurício; Matheus Bertotto, Diones e Leandro Lima (Caio Rangel); Denner (Bruno Ribeiro), Guilherme Queiroz e Pará (Yuri Mamute). Técnico: Julinho Camargo.

GOL – Hugo Cabral aos 37 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Vinícius Furlan (SP).

CARTÕES AMARELOS – Daniel Costa, Leandro Souza e Juan (CSA); Guilherme Queiroz e Matheus Bertotto (Juventude).

RENDA – R$ 125.618,00.

PÚBLICO – 8.197 pagantes (9.949 total).

LOCAL – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).