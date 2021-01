CSA segura empate com o Figueirense e entra no G4 da Série B

Figueirense e CSA ficaram no empate sem gols no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, nesta sexta-feira, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com o resultado, o time alagoano atingiu a quarta posição, com 52 pontos, assim como o Juventude, de quem está na frente pelos critérios de desempate: 15 a 14 vitórias. Já o Figueirense chega a dois jogos sem ganhar e continua na 17.ª posição, com 36 pontos. O primeiro time fora da zona da degola é o Vitória, que tem 37.

A partida começou bastante movimentada, com os times indo para o ataque, em busca de tirar o zero do placar. Aos 10 minutos, Thiaguinho recebeu um belo lançamento pela direita e cruzou na área. A bola sobrou para Diego Gonçalves, que encheu o pé, mas mandou na rede pelo lado de fora, perdendo uma boa chance para o Figueirense. A resposta do CSA veio em dois lances. Aos 12, Pimpão arriscou de longe e aos 13 foi a vez de Cedric, mas Rodolfo defendeu ambas as finalizações.

Depois disso, o ritmo da partida caiu um pouco. Mas, mesmo assim, o gol até chegou a sair, porém foi anulado pela arbitragem. Aos 24, Paulo Sérgio marcou para o CSA, mas o assistente pegou impedimento no lance, invalidando o gol. Nos minutos finais, o time visitante teve mais uma boa chance de ir para o intervalo na frente, com Rafael Bilu, mas mesmo de frente para o gol, ele chutou por cima. Por isso, o primeiro tempo terminou empatado sem gols.

Na volta do intervalo, a partida ficou bastante equilibrada, ainda que com a adoção de estratégias diferentes. Enquanto o Figueirense tinha mais posse de bola e pressionava o adversário, o CSA tentava responder em contra-ataques rápidos e com bolas alçadas. Em um desses lances, aos dez minutos, Cleberson apareceu na área e cabeceou firme, mas mandou por cima, perdendo uma grande chance para a equipe visitante.

A resposta do Figueirense só veio aos 29 minutos, quando Diego Gonçalves fez uma bela jogada individual, cortou para o pé direito e arriscou de fora da área. Ligado no lance, o goleiro Matheus Mendes espalmou para fora. Já aos 37 foi a vez de Cedric ter a chance de dar a vitória ao CSA, também em um chute de longe, mas a bola desviou e saiu rente à trave. Assim, o duelo terminou com o empate sem gols.

Os times voltam a campo na próxima terça-feira para compromissos pela 34.ª rodada da Série B. Logo às 19h15, o CSA visita o Paraná, no estádio Durival de Brito, em Curitiba. Um pouco mais tarde, às 21h30, o Figueirense faz duelo catarinense com a Chapecoense na Arena Condá.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE 0 X 0 CSA

FIGUEIRENSE – Rodolfo Castro; Thiaguinho, Guilherme Thiago, Vitor Mendes (Brunetti) e Renan Luís; Arouca, Matheus Neris (Alemão) e Guilherme (Davi Kuhn); Bruno Michel (Erison), Lucas Barcelos (Geovane Itinga) e Diego Gonçalves. Técnico: Jorginho Cantinflas.

CSA – Matheus Mendes; Norberto (Rafinha), Cleberson, Luciano Castán e Diego Renan; Cedric, Nadson (Yago) e Gabriel (Rodrigo Andrade); Rodrigo Pimpão, Paulo Sérgio (Pedro Lucas) e Rafael Bilu. Técnico: Mozart Santos.

ÁRBITRO – Leo Simão Holanda (CE).

CARTÕES AMARELOS – Rodrigo Pimpão, Paulo Sérgio e Cleberson (CSA).

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).

