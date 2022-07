CSA regulariza reforços para a sequência da Série B Atacante Elton e o lateral-direito Jonathan foram regularizados no BID da CBF







O CSA busca a sua recuperação no returno do torneio nacional e entrega reforços ao técnico Alberto Valentim.

Para a rodada do fim de semana, o Azulão poderá contar com o lateral-direito Jonathan e o atacante Elton.

Calendário



O próximo compromisso do CSA será no fim de semana, quando encara o Ituano, no Rei Pelé.

Classificação



Após 20 rodadas, o CSA aparece na 17ª colocação, com 20 pontos conquistados.

