CSA publica nota de repúdio após ofensas racistas a Iury Jogador que comemorou revivendo meme de Thiago Neves publicou mensagens privadas com prática de racismo via mensagem de texto, emojis e até por áudio

Em nota oficial publicada no site do CSA, o clube de Alagoas condenou as ofensas racistas proferidas contra o lateral-direito Iury, autor do gol que decretou a vitória do Marujo sobre o Cruzeiro, no fim de semana, pela Série B.

Falando em “não haver mais espaço para atitudes como essa”, o CSA reforçou as atitudes recentes que o clube tomou em caráter anti-racista como a criação do seu terceiro uniforme com mensagens de combate ao racismo além do apoio ao meio-campista Celsinho, do Londrina, que foi alvo de seguidas ofensas em 2021.

Além disso, o Marujo pontuou ter a certeza que a atitude tomada “não representa a torcida do Cruzeiro, que em sua maioria absoluta prega pelo respeito e combate ataques discriminatórios”.

Confira a nota oficial do CSA na íntegra

O Maior de Alagoas repudia os ataques racistas sofridos pelo atleta Iury Castilho, através das redes sociais. Não há espaço para atitudes como essas, pois estamos sempre lutando para que casos assim não aconteçam mais e que os responsáveis sejam exemplarmente punidos. Essa deve ser uma luta diária e de todos nós. Continuaremos almejando a tão sonhada transformação em busca de mais respeito e igualdade. A dignidade e o caráter de alguém jamais deve ser diminuída em virtude da sua raça. Somos um país múltiplo, que não pode ser omisso em situações como essa. Episódios assim mancham o futebol e a sociedade em sua totalidade, pelo viés racista e ofensivo à dignidade da pessoa. Recentemente, passamos uma mensagem de apoio ao atleta Celsinho, do Londrina, que também foi vítima desse preconceito odiento. Temos orgulho em carregar, em um dos mantos, a frase “Diga não ao racismo”. O futebol é uma arma para transformações de pessoas, e o CSA segue em busca disso. Esperamos que todos os racistas sofram punições severas até que isso acabe. Futebol é paz, amor e alegria. E temos a certeza que esse ato não representa a torcida do Cruzeiro, que em sua maioria absoluta prega pelo respeito e combate ataques discriminatórios.

