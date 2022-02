CSA mostra superioridade e vence o Floresta pela Copa do Nordeste Com a vitória, o Azulão assumiu a vice-liderança do grupo A, enquanto o Lobo está na lanterna do grupo B

Pela 3ª rodada da Copa do Nordeste, no estádio Rei Pelé, em Maceió, o CSA venceu o Floresta pelo placar de 2 a 0 e assumiu a vice-liderança do grupo A. Já o Lobo permanece na lanterna do grupo B. A vitória do Azulão começou a ser construída no fim da primeira etapa com gol de Marco Túlio. O gol que sacramentou a vitória do time alagoano saiu nos acréscimos da etapa complementar em cobrança brilhante de falta do lateral-direito Lucas Marques.

Na próxima rodada, o CSA joga o clássico contra o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Já o Floresta recebe o Campinense, no estádio Domingão, em Horizonte. Ambas as partidas serão disputadas no dia 13 de fevereiro.

O jogo

FLORESTA COMEÇA A PARTIDA ASSUSTANDO

Mesmo jogando fora de casa, o Floresta foi quem tomou a iniciativa na partida e logo de cara deu um susto no CSA. Aos 3 minutos, após cobrança de escanteio, Jô cabeceou e Marcelo Carné fez uma grande defesa e salvou o Azulão.

CSA CRESCE NA PARTIDA e PRESSIONA, MAS FINALIZA POUCO

O susto no início da partida fez o CSA acordar na partida. O Azulão tomou conta da partida e passou a exercer forte pressão, mas o time alagoano não conseguiu finalizar com grande perigo no gol da equipe do Floresta.

CSA CONSEGUE O GOL NO FIM DA ETAPA INICIAL

O Floresta suportava bem as investidas do CSA e tudo indicava que o jogo iria para o intervalo empatado. Mas, aos 45 minutos, os alagoanos conseguiram achar o gol e ir para o vestiário em vantagem.

Após Cedric efetuar cruzamento, a bola desviou em Dudu e sobrou Marco Túlio. O meia do CSA estava ligadíssimo na jogada para aproveitar e empurrar a bola para fundo da rede do Floresta e abrir o marcador: 1 a 0.

SEGUNDO TEMPO

CSA PERDE OPORTUNIDADE INCRÍVEL

O time do Azulão voltou para o segundo tempo como terminou o primeiro: sem deixar o Floresta jogar e ainda dominando todas as ações da partida. E o CSA poderia ter matado o jogo aos 15 minutos. Mas Rodrigo Rodrigues, após Marco Túlio e Marcão dar rebote, não aproveitou e chutou para fora desperdiçando uma oportunidade incrível.

FLORESTA NÃO ASSUSTA E CSA CONTINUA DESPERDIÇANDO CHANCES

Não era mesmo a noite do Floresta. O time cearense além de não conseguir criar nada, ainda via o CSA enfileirar oportunidades. Didira, Dalberto e Werley poderiam ter marcado e matado o jogo mais cedo para o time alagoano, mas desperdiçaram as chances que tiveram.

NO FINALZINHO, CSA MATA O JOGO

Mas aos 46 minutos, finalmente o CSA foi recompensado pelas oportunidades criadas. Em cobrança de falta, o lateral-direito Lucas Marques bateu falta com maestria e marcou um lindíssimo gol e sacramentou a vitória pelo placar de 2 a 0.

