CSA e Murici empatam no jogo de abertura do Campeonato Alagoano Em jogo morno, Azulão e Verdão acabaram empatando sem gols no jogo inaugural do Estadual de Alagoas

No estádio Rei Pelé, em Maceió, CSA e Murici fizeram uma partida morna, de poucas chances de gol e que acabou empatada pelo placar de 0 a 0, na partida que marcou o início da edição de 2021 do Campeonato Alagoano de Futebol.

Na próxima rodada, o CSA visita o Jacyobá, no estádio Coaracy Fonseca, no dia 25 de fevereiro (quinta-feira). Já o Murici recebe o time do CEO, no estádio José Gomes da Costa, dia 27 de fevereiro (sábado).

O jogo

CSA COMEÇA BEM NO JOGO

Com um time recheado de garotos, o CSA começou o jogo pressionando a equipe do Murici. Em 20 minutos de partida, a equipe criou duas boas chances de gol: João Victor parou no goleiro Rodrigo Dias, do Murici, enquanto João Paulo falhou na hora de finalizar.

MURICI MELHORA E QUASE MARCA

Os sustos acordaram a equipe do Murici. O time da Zona da Mata passou a ficar mais com a bola e conseguiu, aos 24 minutos, uma boa oportunidade de gol. Da meia-lua da área, Kattê soltou uma bomba, mas José Victor defendeu com segurança.

NOS ACRÉSCIMOS, A MELHOR CHANCE

Do meio para o final da primeira etapa, ambas as equipes passaram a truncar demais o jogo e a qualidade caiu radicalmente. Mesmo assim, a grande chance do primeiro tempo surgiu nos acréscimos. Bruno, do CSA, acertou um ótimo chute, Rodrigo Dias conseguiu espalmar, mas João Paulo finalizou para fora.

SEGUNDO TEMPO COMEÇA MUITO FALTOSO E SEM OPORTUNIDADES CRIADAS

Assim como em boa parte do primeiro tempo, o segundo tempo começou muito truncado. Ambas as equipes paravam o tempo inteiro a partida na base da falta. Com isso, durante 20 minutos nenhuma oportunidade de gol foi criada.

CSA ACORDA PARA O JOGO

Depois dos 20 minutos da etapa complementar, os garotos do CSA deixaram o jogo truncado de lado e passaram a buscar o gol. Paquetá (duas vezes) e João Victor tiveram boas chances para marcar, mas faltou capricho na hora da finalização.

RETA FINAL COM BOA CHANCE PARA O MURICI E SÓ

Após o momento de pressão do CSA, o Murici respondeu com bela finalização e quase marca. Kattê fez ótima jogada e achou o centroavante Reinaldo Alagoano, o camisa 9 chutou e a bola passou raspando a trave. A partir dessa oportunidade de gol, as duas equipes passaram a priorizar a defesa e o jogo acabou mesmo ficando no 0 a 0.

CSA 0 X 0 MURICI

Local: Rei Pelé, Maceió (AL)

Data-Hora: 20/2/2021 – 17h

Árbitro: Denis Ribeiro Serafim (AL)

Auxiliares: Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL) e Maria de Fátima Mendonça (AL)

Público/renda: pagantes/R$

Cartões amarelos: Paquetá, Wallace, Luan, Zé do Carmo (CSA), Uesles, Kattê e Zé Carlos (MUR)

Cartões vermelhos: –

Gols: –

CSA: José Victor; Athirson, Luan, Tito e Danilo; Zé do Carmo, Vinicius, João Victor Rocha; Wallace, João Paulo (Ferro, aos 49/2ºT) e Bruno (Paquetá, aos 11/2ºT). Técnico: Adriano Rodrigues.

MURICI: Rodrigo Dias; Alex Travassos (Rafinha, aos 41/2ºT), Uesles, Adalto e Neguinho Paraíba; Rambo (Gutti, no intervalo), Ramon e Diego Serra (Danilo, aos 14/2ºT); Kattê, Fabinho (Zé Carlos, no intervalo) e Reinaldo Alagoano. Técnico: Celso Teixeira.

