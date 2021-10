CSA e Guarani tentam encostar no G-4 e quarteto quer escapar do perigo na Série B

A Série B do Campeonato Brasileiro terá quatro jogos neste sábado, no encerramento da 29ª rodada. CSA e Guarani tentam se aproximar um pouco mais da zona de acesso, enquanto Brusque, Londrina, Vitória e Confiança querem fugir da faixa de rebaixamento.

Sem perder há cinco jogos, o CSA recebe o Brusque, em Maceió, às 21 horas. Após empatar sem gols o clássico alagoano contra o rival CRB, o CSA chegou aos 42 pontos e entrou na briga por uma posição entre os quatro primeiros colocados. O Brusque também chega animado pelas duas vitórias seguidas, mas a briga segue sendo contra o descenso. Ao bater o Guarani, por 2 a 0, o Brusque marcou 32 pontos.

Em Campinas, às 16h30, com a volta da torcida, o Guarani terá pela frente o Londrina. Sem vencer há três jogos, o time paulista estagnou nos 42 pontos. Os paranaenses, enquanto isso, estão divididos entre a final do Campeonato Estadual e a luta contra a degola na Série B. Ao vencer o Sampaio Corrêa por 3 a 1, alcançou os 30 pontos, mas ainda segue entre os quatro piores colocados.

Em Salvador, às 19 horas, Vitória e Confiança farão o duelo nordestino contra o rebaixamento. Com 26 pontos, o Vitória está na seca há seis rodadas e vem de derrota frente ao Goiás (3 a 0). Já o Confiança apanhou do Vasco (2 a 1) e, sem vencer há duas partidas, amarga a vice-lanterna, com 22 pontos.

Por fim, em São Luís, o Vasco, recepcionado por uma legião de fãs, vai encarar o Sampaio Corrêa, às 21 horas. Embalado por três vitórias seguidas e cinco jogos sem derrota, o Vasco acumula 43 pontos. O Sampaio tem 37 e não vence há sete jogos.

A rodada foi aberta na terça-feira com o empate, por 1 a 1, entre Avaí e Ponte Preta, em Florianópolis, e a vitória do Náutico em cima do Goiás, por 3 a 2, em Recife. Na quarta-feira, o lanterna Brasil-RS encerrou o jejum de 16 jogos e venceu o Operário, por 1 a 0, em Pelotas.

CONFIRA OS JOGOS DA 29ª RODADA DA SÉRIE B:

TERÇA-FEIRA

Avaí 1 x 1 Ponte Preta

Náutico 3 x 2 Goiás

QUARTA-FEIRA

Brasil-RS 1 x 0 Operário-PR

16h30

Guarani x Londrina

19 horas

Vitória x Confiança

21 horas

CSA x Brusque

Sampaio Corrêa x Vasco

