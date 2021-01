CSA e Avaí ficam no empate em jogo marcado por caso de covid-19 de Valdivia

Em uma partida tensa e bastante disputada neste sábado, CSA e Avaí ficaram no empate por 1 a 1 em confronto direto por uma vaga no G4. A partida válida pela 35.ª rodada da Série B do Brasileiro aconteceu no Estádio Rei Pelé e foi ofuscada pelo caso de coronavírus de Valdivia. O jogador do time catarinense foi comunicado no intervalo que havia testado positivo para a covid-19, deixando a partida.

O CSA chegou aos 53 pontos. Já o Avaí se complicou ainda mais na luta pelo acesso, aparecendo na sétima colocação, com 49 pontos.

A partida começou movimentada com os dois times buscando o gol, mas a arbitragem roubou a cena aos 14 minutos. Cléberson cabeceou e a bola acertou o braço de Betão, que estava colado no corpo. Ainda assim, foi assinalado pênalti. Paulo Sérgio bateu e colocou o CSA na frente.

Os ânimos ficaram exaltados em campo depois do erro da arbitragem. O Avaí só acordou nos minutos finais, quando Getúlio assustou em cabeceio por cima do gol e Valdívia fez Matheus Mendes trabalhar em chute de fora da área. No intervalo, o ex-jogador do Internacional deixou o duelo com a descoberta de que está com o coronavírus.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, João Lucas bateu cruzado e Renato, que entrou no intervalo, exatamente na vaga de Valdívia, empatou a partida. O Avaí se animou e partiu em busca do empate. Edilson, em duas cobranças de falta, fez Matheus Mendes trabalhar.

Nos minutos finais, Rone deu entrada forte em Edilson e foi expulso. Com um jogador a mais, o Avaí pressionou o CSA atrás da vitória, mas faltou acertar o último passe.

Os times voltam a campo na próxima terça-feira, às 19h15, pela 36.ª rodada. O CSA enfrenta o Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, enquanto o Avaí recebe o Juventude, na Ressacada, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA

CSA 1 X 1 AVAÍ

CSA – Matheus Mendes; Cedric, Cléberson, Luciano Castán e Diego Renan (Rafinha); Geovane, Yago e Gabriel (Vitor Silva); Andrigo (Rone), Paulo Sérgio e Rafael Bilu (Nadson). Técnico: Mozart.

AVAÍ – Glédson; Fagner Alemão, Rafael Pereira (Vinícius Leite) e Betão; Edilson, Ralf (Leandrinho), Pedro Costa, Valdívia (Renato) e João Lucas; Getúlio (Jonathan) e Rômulo (Ronaldo). Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS – Paulo Sérgio, aos 17 minutos do primeiro tempo; Renato, a um minuto do segundo tempo.

ÁRBITRO – Ronei Candido Alves (MG).

CARTÕES AMARELOS – Geovane, Lucas Dias e Luciano Castán (CSA); Renato, Ralf e Bruno Silva (Avaí).

CARTÃO VERMELHO – Rone (CSA).

LOCAL – Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).

Veja também