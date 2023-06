CSA e Aparecidense empatam jogo adiado da Série C por ‘falta de linhas no gramado’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/06/2023 - 22:49 Compartilhe

Deu empate no jogo que não foi realizado na segunda-feira, por conta das fortes chuvas que caíram em Maceió (AL) e impossibilitaram a marcação das linhas no gramado. CSA-AL e Aparecidense fecharam a nona rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, nesta noite de terça-feira. No estádio Rei Pelé houve empate por 1 a 1.

Com o resultado, o CSA perdeu a chance de entrar no G-8 – zona de classificação – e continua no meio da tabela, na décima colocação com 13 pontos. Já o Aparecidense atingiu o terceiro jogo sem vitórias e é lanterna com apenas sete pontos em nove jogos disputados.

O duelo foi bastante movimentado e não demorou para o primeiro gol sair. Aos 22 minutos, Raphael Luz recebeu na ponta direita, invadiu a área e chutou na saída do goleiro, que nada pôde fazer, colocando o Aparecidense em vantagem.

Depois do susto, o CSA acordou para o jogo e empatou aos 35 minutos. Tomas Bastos chutou forte em uma cobrança de falta de longe e mandou no cantinho de Pedro Henrique, que só viu a bola entrar.

Na volta do intervalo, o jogo seguiu movimentado, com os times se mandando ao ataque em busca do gol da vitória. A principal chance do Aparecidense saiu com Rafa Marcos e a resposta do CSA, em uma grande oportunidade, foi com Tomas Bastos. Mas, a partida terminou mesmo empatada por 1 a 1.

Os dois times voltam a campo apenas na próxima semana para a disputa da décima rodada da Série C. Na segunda-feira, o Aparecidense visita o Operário-PR, no Estádio Germano Kruger, às 20h. No mesmo horário, na quarta-feira (28), o CSA recebe o América-RN, no estádio Rei Pelé.

