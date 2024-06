CSA desencanta na 10ª rodada, bate o Confiança e comemora a primeira vitória na Série C

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/06/2024 - 22:50 Para compartilhar:

O CSA-AL conquistou sua primeira vitória na Série C do Campeonato Brasileiro, apenas na décima rodada, nesta quinta-feira, quando foi até o estádio Batistão, em Aracaju, e bateu por 1 a 0 o Confiança. Tiago Marques marcou o gol da vitória no dia em que o time da casa estreou o técnico Mazola Júnior, ex-Náutico.

O resultado colocou os times lado a lado, ambos com oito pontos. O Confiança é o 16º colocado, último clube fora da zona de rebaixamento, e nove jogos disputados, enquanto o CSA abre a degola, na 17ª posição, com todos os dez confrontos.

O Confiança volta a campo diante do Náutico, na segunda-feira, no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE), às 20h, enquanto o CSA joga na quarta-feira, às 20h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), diante do Figueirense-SC. Os dois jogos serão pela 11ª rodada.