CSA busca se aproximar do G4 e Ponte Preta tenta se afastar da degola na Série B

A 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá sequência nesta quarta-feira com mais quatro partidas. Embalados, CSA quer manter a boa fase em busca de uma vaga no G4 – zona de acesso – e a Ponte Preta tenta o distanciamento da zona de rebaixamento.

O duelo entre alagoanos e paulistas será às 21h30, em Maceió. O CSA vem de três vitórias seguidas, tendo superado Botafogo (2 a 0) e Cruzeiro (2 a 1) nas últimas duas rodadas. A série levou o CSA a 38 pontos. A Ponte Preta, por sua vez, chegou a 32 depois de ganhar de Operário (2 a 1) e Brasil-RS (1 a 0). Ao todo são três partidas de invencibilidade.

Em Pelotas, às 19 horas, Brasil-RS e Brusque farão duelo de desesperados. Os gaúchos amargam a lanterna com apenas 16 pontos e não vencem há 14 jogos, com três derrotas seguidas. A seca do Brusque chegou a 12 partidas após a derrota para o Vasco por 1 a 0. O clube catarinense entrou na zona de rebaixamento e aparece com 26 pontos.

Em Campinas, às 19 horas, Guarani e Cruzeiro buscarão a reabilitação. Derrotado pelo CSA por 2 a 1, em Belo Horizonte, o Cruzeiro, sem vencer há três jogos, parou nos 31 pontos, a cinco da zona de rebaixamento. O Guarani também tropeçou ao ser derrotado pelo líder Coritiba, por 1 a 0, mas segue na briga pelo acesso, com 41 pontos.

Por fim, em Salvador, às 21h30, o Botafogo visitará o ameaçado Vitória para seguir na pressão contra o líder. Os cariocas superaram o Sampaio Corrêa por 2 a 0 e, agora, somam 47 pontos. Sem vencer há quatro rodadas depois da derrota para o Londrina por 1 a 0, o Vitória se manteve na degola com 25 pontos.

Na quinta-feira, Sampaio Corrêa e Remo vão encerrar a rodada, em São Luís. Empatados com 36 pontos, maranhenses e paraenses farão confronto direto de meio de tabela.

Confira os jogos da 27ª rodada da Série B:

QUARTA-FEIRA

19 horas

Brasil-RS x Brusque

Guarani x Cruzeiro

21h30

CSA x Ponte Preta







Vitória x Botafogo

QUINTA-FEIRA

21h30

Sampaio Corrêa x Remo

Veja também