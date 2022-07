CSA bate o Vila Nova fora de casa pelo Brasileiro da Série B Com a vitória, o Azulão sai da zona de rebaixamento, enquanto o Tigre permanece afundado na lanterna da competição

Na noite desta sexta-feira (15), no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (conhecido como OBA), em Goiânia, o CSA conquistou importantíssima vitória fora de casa contra o Vila Nova pelo placar de 2 a 1. Os gols do Azulão foram marcados por Osvaldo e Rodrigo Rodrigues. O Tigre diminuiu com Rubens. Com o resultado, o Azulão foi para 19 pontos e pulou para o 15º lugar. Já o Tigre permanece na lanterna, com 13.

>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS

Na próxima rodada, o Vila Nova vai enfrentar o time do Sport, na Ilha do Retiro, em Recife, no dia 18 de julho. Já o CSA recebe a equipe do Cruzeiro, no estádio Rei Pelé, em Maceió, dia 20 de julho.

PRIMEIRO TEMPO

CSA ASSUSTA

O CSA não se intimidou com o bom público que foi ao estádio Onésio Brasileiro Alvarenga torcer para o Vila Nova. O Azulão foi para cima e quase abriu o placar aos 11 minutos de partida. Osvaldo fez ótima jogada e cruzou, Lucas Barcelos não alcançou e desperdiçou uma ótima oportunidade.

VILA NOVA RESPONDE E QUASE MARCA

O Vila Nova não queria decepcionar sua torcida e respondeu bem aos ataques do CSA. O Tigre criou duas grandes chances aos 17 e 19. Na primeira, Arthur Rezende obrigou Marcelo Carné a se esticar todo para evitar o gol. Na segunda oportunidade, após cobrança de escanteio, Rafael Donato cabeceou e carimbou o travessão.

CSA RETOMA AS RÉDEAS DA PARTIDA E ABRE O PLACAR

Mas a blitz do Vila Nova não durou muito tempo. A partir da metade da etapa inicial, o CSA retomou as rédeas da partida, passou a pressionar intensamente a equipe do Tigre e foi recompensado no fim do primeiro tempo. Aos 43 minutos, Osvaldo recebeu passe na entrada da área, ajeitou o corpo e bateu seco no canto para fazer: 1 a 0 para o CSA.

SEGUNDO TEMPO

VILA NOVA PRESSIONA

Diferente da reta final do primeiro tempo, o Vila Nova voltou com tudo para etapa complementar. Aos 11 e 13 minutos, o Tigre criou duas boas oportunidades, que, em ambas as chances, Pablo Dyego não conseguiu colocar para dentro.

CSA AUMENTA A VANTAGEM

O Vila Nova continuou bem na partida e criando chances perigosas, mas o CSA se aproveitou dos espaços deixados pela defesa do time goiano e aumentou a vantagem. Aos 29 minutos, Lucas Barcelos invadiu a área e serviu Rodrigo Rodrigues. O atacante finalizou na trave, mas, na sobra, ele conseguiu, mesmo caído, marcar: 2 a 0 CSA.

VILA NOVA DIMINUI

O Vila Nova tinha tudo para esmorecer após o segundo gol da equipe alagoano. No entanto, o Tigre foi para cima e conseguiu diminuir a desvantagem. Aos 32, após cruzamento pela direita, Rubens fechou com tudo e marcou de cabeça: 1 a 2.

CSA SEGURA A PRESSÃO E VENCE O VILA

O Vila Nova no fim da partida e fez de tudo e mais um pouco para alcançar o empate. Mas o time do CSA se fechou na defesa e conseguiu uma importante vitória, que serviu para o Azulão sair momentaneamente da zona de rebaixamento.

E MAIS: