CSA arranca empate com o Figueirense e entra no G4

No Orlando Scarpelli, Figueirense e CSA protagonizaram um jogo sem graça, que acabou empatado sem gols. Com o placar, o Figueira encerra na 17ª posição, com 36 pontos e o Azulão fica na 4ª colocação, com 52 pontos.

Na próxima rodada, o Figueirense encara a Chapecoense, na Arena Condá. Enquanto isso, o CSA visita o Paraná, na Vila Capanema.

Mesmo fora de casa, o CSA partiu para cima e deu trabalho ao Figueirense. Com menos de 15 minutos, o goleiro Rodolfo Castro fez duas boas aparições nas finalizações de Pimpão e Paulo Sérgio.

Antes do intervalo, o Azulão chegou mais uma vez com perigo. Foi a vez de Bilu, receber o cruzamento, mas completar por cima do gol.

Na etapa final teve muita transpiração e pouca inspiração. O CSA até chegou perto em duas oportunidades com Cleberson e Ceric, mas em ambas a bola passou pela linha e fundo. Rodolfo Castro só observou.

