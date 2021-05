CSA aposta no Rei Pelé para brigar na parte alta da Série B Após revés na estreia contra o Náutico, o Azulão faz o seu primeiro jogo em casa no torneio nacional

Se o acesso bateu na trave na última temporada, nesta edição da Série B o CSA quer terminar de maneira feliz e para isso aposta nos jogos dentro do Rei Pelé.

Mesmo sem contar com a força da torcida, o Azulão coloca suas fichas no conhecimento do gramado e ambiente para somar seus pontos na competição.

‘Temos que ter uma mentalidade de que os jogos dentro de casa, temos que matar. Se quisermos alcançar o acesso, temos que tirar pontos fora de casa. Vamos treinar bem durante a semana para que possamos fazer um grande jogo e conquistar os primeiros pontos já no sábado’.

No próximo sábado, o primeiro jogo em casa será contra o Sampaio Corrêa, no estádio Rei Pelé.

