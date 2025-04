Crystal Palace surpreende Aston Villa (3-0) e vai à final da FA Cup

O Crystal Palace surpreendeu na primeira semifinal da FA Cup (Copa da Inglaterra) ao vencer com autoridade o Aston Villa por 3 a 0 neste sábado (26), em partida disputada no Estádio de Wembley, em Londres.

O clube do sul da capital, atualmente em décimo segundo lugar na Premier League, tentará conquistar seu primeiro título no mesmo estádio na final que será disputada no dia 17 de maio contra o Manchester City ou o Nottingham Forest, que se enfrentam no domingo na segunda semifinal.

Essa será a terceira final da FA Cup do Crystal Palace, que perdeu nas duas anteriores (ambas para o Manchester United, em 1990 e 2016).

Caso levante o troféu nesta competição, a mais antiga do futebol, o Crystal Palace garantirá uma vaga na próxima Liga Europa.

O Aston Villa, que entrou em campo como favorito nesta semifinal, agora terá que se concentrar no campeonato inglês, onde está em sétimo lugar, três pontos atrás do ‘Top 5’, que garante acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada.

É a segunda decepção do mês, após a eliminação diante do Paris Saint-Germain nas quartas de final da Champions.

A equipe do técnico espanhol Unai Emery não conseguiu conter a inspiração do trio de ataque dos ‘Eagles’ formado por Eberechi Eze, Ismaïla Sarr e Jean-Philippe Mateta.

O primeiro abriu o placar com um chute de longa distância de fora da área, aos 31 minutos. Ele também sofreu um pênalti após ser desequilibrado na área por Boubacar Kamara.

Mateta desperdiçou, mandando a bola na trave esquerda do gol defendido pelo argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez, no início da segunda etapa (53′).

O erro não ofuscou a ótima atuação do atacante francês, que teve um gol anulado aos 29 minutos.

Sarr ampliou a vantagem do Palace aos 58 minutos, também com um disparo de longe, e depois o próprio senegalês venceu no mano a mano com ‘Dibu’ Martínez e fechou o placar em 3 a 0 nos acréscimos (90’+4).

O goleiro do Crystal Palace, Dean Henderson, brilhou na partida com grandes defesas, com destaque para uma cabeçada de Ezri Konsa (39′) e tentativas de John McGinn (49′) e Lucas Digne (50′).

jta/dr/dam/aam