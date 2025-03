Crystal Palace e Nottingham Forest vão à semifinal da Copa da Inglaterra

O Crystal Palace, que venceu o Fulham por 3 a 0, e o Nottingham Forest, que bateu nos pênaltis o Brighton (4-3 depois de 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação) se tornaram neste sábado (29) os primeiros semifinalistas da Copa da Inglaterra, cuja decisão acontecerá no dia 17 de maio, em Wembley.

As outras duas vagas na semifinal serão definidas no domingo, com os duelos Preston North End x Aston Villa e Bournemouth x Manchester City.

O Forest garantiu sua vaga depois de ir para os pênaltis, como fez nas duas fases anteriores, contra Exeter e Ipswich.

O goleiro belga Matz Sels voltou a brilhar e defendeu as cobranças de Jack Hinshelwood e Diego Gómez.

Atual terceiro colocado da Premier League, o Nottingham Forest não avançava à semifinal da Copa da Inglaterra desde 1991. O time está vivendo uma temporada histórica sob comando do técnico português Nuno Espírito Santo.

O clube, que conquistou a FA Cup pela última vez em 1959, pode voltar à Liga dos Campeões depois de 44 anos.

– Palace vence dérbi –

Mais cedo, no dérbi londrino, o Crystal Palace foi amplamente superior e chegou à vitória sobre o Fulham com os gols de Eberechi Eze (34′), Ismaila Sarr (38′) e Eddie Nketiah (74′).

Além da classificação, o técnico Oliver Glasner pôde comemorar o retorno de Jean-Philippe Mateta, de volta depois de um mês fora por conta de um chute que sofreu na cabeça contra o Millwall, nas oitavas de final da Copa.

O francês inclusive começou como titular, com uma proteção do lado esquerdo da cabeça, e ficou em campo até o início do segundo tempo, quando foi substituído por Nketiah, autor do terceiro gol do Palace.

Na primeira etapa, o protagonista foi Eze, que abriu o placar e fez o cruzamento para Sarr marcar o segundo, tudo isso em menos de cinco minutos.

O Crystal Palace está a um passo de disputar sua terceira final de Copa da Inglaterra, depois de ter sido vice em 1990 e 2016.

jta/mcd/an/cb