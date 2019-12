Crystal Palace e Brighton empatam e seguem no meio da tabela da Premier League

Crystal Palace e Brighton encerraram nesta segunda-feira a 17ª rodada da Premier League com um empate em 1 a 1 que manteve as duas equipes no meio da tabela do Campeonato Inglês.

O time londrino é o atual 9º colocado com 23 pontos, três a mais que o Brighton, que ocupa a 13ª posição na classificação.

Com esse empate, o Crystal Palace ultrapassou seu rival da capital inglesa, o Arsenal que agora é o décimo colocado.

O atacante francês Neal Maupay abriu o placar para os visitantes no início do segundo tempo (54) e o marfinense Wilfried Zaha empatou para o Crystal Palace faltando quinze minutos para o final.

“Foi uma grande partida para os dois times e estou feliz por termos conseguido reagir. Se você não consegue ganhar, não perca o jogo,” disse Zaha à Sky Sports após o duelo em Londres.

— Resultados da 17ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

– Sábado:

Liverpool – Watford 2 – 0

Leicester – Norwich City 1 – 1

Sheffield United – Aston Villa 2 – 0

Chelsea – AFC Bournemouth 0 – 1

Burnley – Newcastle 1 – 0

Southampton – West Ham 0 – 1

– Domingo:

Wolverhampton – Tottenham 1 – 2

Manchester United – Everton 1 – 1

Arsenal – Manchester City 0 – 3

– Segunda-feira:

Crystal Palace – Brighton 1 – 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 49 17 16 1 0 42 14 28

2. Leicester 39 17 12 3 2 40 11 29

3. Manchester City 35 17 11 2 4 47 19 28

4. Chelsea 29 17 9 2 6 31 25 6

5. Tottenham 26 17 7 5 5 32 24 8

6. Manchester United 25 17 6 7 4 26 20 6

7. Sheffield United 25 17 6 7 4 21 16 5

8. Wolverhampton 24 17 5 9 3 24 21 3

9. Crystal Palace 23 17 6 5 6 15 19 -4

10. Arsenal 22 17 5 7 5 24 27 -3

11. Newcastle 22 17 6 4 7 17 24 -7

12. Burnley 21 17 6 3 8 22 29 -7

13. Brighton 20 17 5 5 7 21 25 -4

14. AFC Bournemouth 19 17 5 4 8 19 24 -5

15. West Ham 19 17 5 4 8 19 28 -9

16. Everton 18 17 5 3 9 20 29 -9

17. Aston Villa 15 17 4 3 10 23 30 -7

18. Southampton 15 17 4 3 10 18 36 -18

19. Norwich City 12 17 3 3 11 18 35 -17

20. Watford 9 17 1 6 10 9 32 -23

