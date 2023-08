Crystal Palace contrata o atacante do Flamengo Matheus França

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/08/2023 - 15:22 Compartilhe

O Crystal Palace contratou o jovem atacante brasileiro Matheus França, de 19 anos, do Flamengo, anunciou o clube da Premier League neste sábado (5), sem especificar o valor da transação.

França, que assinou por cinco anos, conquistou a Copa Libertadores e a Copa do Brasil na última temporada com o clube carioca e se junta ao colombiano Jefferson Lerma como as duas principais contratações do Palace a uma semana do início da Premier League.

O presidente do Crystal Palace, Steve Parish, comemorou a aquisição em declaração publicada pelo site do clube: “Matheus é um jogador jovem e empolgante cujo impressionante progresso inicial acompanhamos com grande interesse e estamos muito satisfeitos por recebê-lo no clube”.

“O Palace tem uma longa história de jogadores de ataque com habilidade, ritmo e tenacidade, e tenho certeza de que Matheus será mais uma contratação popular para o núcleo deste jovem e entusiasmado time, repleto de talentos internacionais e potencial, que estamos construindo aqui no sul de Londres”, acrescentou.

O jogador também vibrou com a transferência. “Estou muito feliz por estar aqui. Espero poder trazer bons resultados para os nossos torcedores, para os outros jogadores e para toda a equipe”.

jdg/nr/mcd/aam

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias