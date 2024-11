Crystal Kaua faz 1ª concovação da seleção feminina de rúbgi e Bianca Silva é nova capitã

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/11/2024 - 11:46 Para compartilhar:

A neozelandesa Crystal Kaua anunciou nesta quarta-feira sua primeira convocação na seleção brasileira para a largada no Circuito Mundial de Rugby Sevens, com duas novidades. A treinadora ainda definiu Bianca Silva como a nova capitã das Yaras, substituindo Luiza Campos.

Foram chamadas 13 jogadores para as duas rodadas iniciais do Circuito Mundial, que acontecem em Dubai (Emirados Árabes Unidos), a partir de 30 de novembro, e na Cidade do Cabo (África do Sul), no dia 7 de dezembro.

As novidades em relação a equipe que vinha jogando, além da nomeação de Bianca Silva como capitã são as convocações das estreantes Anne Oliveira e Giovanna Barth. Luiza Campos vai se dedicar à seleção de CV visando a Copa do Mundo de 2025.

“São apenas cinco semanas de trabalho, mas este elenco já percorreu um longo caminho. Estamos empolgadas com as estreias de Giovanna e Anne, que são jovens de enorme potencial. Giovanna é forte e incansável, enquanto Anne tem muita potência e velocidade”, disse Crystal Kaua, também resslatando a importância da nova capitã.

“Além disso, teremos Bianca como capitã, que é uma atleta muito calma quando está sob pressão e uma das melhores do mundo em sua posição. Teremos ainda a Mari Nicolau como uma espécie de ‘sub-capitã’. São jogadoras experientes, que vão liderar bem o time”, analisou a técnica, substituta do britânico Will Broderick.

A base da seleção é a mesma que disputou os Jogos Olímpicos de Paris-2024. São dez remanescentes, incluindo a porta-bandeira Raquel Kochhann, as gêmeas Thalia e Thalita Costa, Gabriela Lima e Marina Fioravanti.

Em sua quinta temporada seguida na elite do Circuito Mundial – 12 participantes -, as Yaras terão um grupo duro em Dubai, diante da campeã olímpica Nova Zelândia, do vice-campeão olímpico Canadá e do Japão, algoz brasileiro duas vezes nas Olimpíada.

“Embora sem saber o nível em que nos encontramos em relação às adversárias, por conta do pouco tempo de trabalho, estamos animadas com o progresso que fizemos até aqui. Não teremos um grupo fácil, com as duas finalistas olímpicas, mas estamos prontas para o desafio e determinadas em dar o nosso melhor”, completou Crystal.

Confira as 13 convocadas:

Mariana Nicolau – São José (SP)

Raquel Kochhann – Charrua (RS) e Delta (PI)

Thalia Costa – Delta (PI)

Thalita Costa – Delta (PI)

Bianca Santos – Leoas de Paraisópolis (SP)

Leila Silva – Leoas de Paraisópolis (SP)

Gabriela Lima – El-Shaddai (RJ)

Giovanna Barth – Maringá (PR) e Jacareí (SP)

Yasmim Soares – Melina (MT)

Anne Oliveira – El-Shaddai (RJ)

Marina Fioravanti – Poli (SP)

Camilla Ísis – El-Shaddai (RJ)

Isadora Lopes – Melina (MT)