Cruzeiro x Sampaio Corrêa. Onde assistir, prováveis times e desfalques A Raposa terá casa cheia para tentar manter a liderança da Série B

Cruzeiro e Sampaio Corrêa entram em campo neste domingo, 22 de maio, às 11h, no Mineirão, pela 8ª rodada da Série B. O time mineiro está com 16 pontos e quer recuperar a liderança, que está momentaneamente com o Bahia, com a mesma pontuação da Raposa, mas tem melhores critérios de desempates.





O Sampaio ainda não engrenou na competição e depois de sete jogos, conseguiu oito pontos, ocupando a 12ª posição na classificação. Na ultima rodada, o Bolívia Querida venceu o Vila Nova-GO, no Castelão, em São Luís, no Maranhão.

Léo Condé não terá Ferreira, Pará, Andrey e Pimentinha, todos com problemas médicos. Eron deve entrar lugar de Pimentinha, um velho conhecido da torcida celeste, que viu a equipe ter muito trabalho com o jogador do Sampaio.

Na Raposa, Paulo Pezzolano, terá uma série de problemas. Matheus Bidu (desgaste muscular), Leo Pais (preparação física), João Paulo (fisioterapia), Daniel Júnior (no time sub-20) e Gabriel Brazão (lesão no joelho esquerdo) serão ausências certas e o comandante deve manter o time que venceu o Náutico, duelo nos Aflitos, no Recife.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

CRUZEIRO X SAMPAIO CORRÊA

Data: 22 de maio de 2022

Horário: 11h (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes : Fabrício Vilarinho da Silva (GO) e Cristhian Passos Sorence (GO)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

CRUZEIRO (Técnico: Paulo Pezzolano)

Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Geovane Jesus (Rômulo), Willian Oliveira, Neto Moura e Rafael Santos; Jajá, Luvannor e Edu

Desfalques: Matheus Bidu (desgaste muscular), Leo Pais (preparação física), João Paulo (fisioterapia), Daniel Júnior (no time sub-20) e Gabriel Brazão (lesão no joelho esquerdo)

SAMPAIO CORRÊA (Técnico: Léo Condé)

Luiz Daniel; Mateusinho, Alan Godói, Nilson Júnior e João Victor; André Luiz, Eloir e Ricardo Capanema; Eron, Gabriel Poveda e Ygor Catatau.

Desfalques: Ferreira, Pará, Andrey e Pimentinha (problemas clínicos)

