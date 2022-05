Cruzeiro x Grêmio. Onde assistir, prováveis times e desfalques O encontro inédito entre os dois maiores campeões da Copa do Brasil será neste domingo, 8 de maio, às 16h, no Independência, pela sexta rodada da Série B





Cruzeiro e Grêmio, clássico dos maiores campeões da Copa do Brasil, se enfrentam neste domingo, 8 de maio, às 16h, no Independência, pela sexta rodada da Série B do Brasileirão.

O duelo é inédito na competição, pois é a primeira vez na história que os dois times estão na segunda divisão ao mesmo tempo. Raposa e o Tricolor Gaúcho não se encontram em campeonatos nacionais desde 2019, quando estavam juntos na elite.

E o derradeiro jogo foi justamente no Horto, pelo Brasileiro de 2019, quando o Grêmio aplicou uma goleada de 4 a 1 sobre o time mineiro, aumentando a crise azul, que culminou com o rebaixamento naquele ano.

Na atual edição da Série B, a Raposa está com 10 pontos, na quarta colocação, mesma pontuação do Grêmio, que está em terceiro, Ambos tem um jogo a menos do que Bahia, líder, e Sport, vice-líder.

Os times

Paulo Pezzolano não contará com Leonardo Pais, Filipe Machado e João Paulo. Todos com problemas físicos. No Grêmio, Roger Machado terá quatro desfalques certos. Ferreirinha, com lesão no músculo adutor da coxa direita, o lateral-direito Edilson lesão na posterior da coxa esquerda, o lateral-esquerdo Nicolas, suspenso e o zagueiro Kannemann, em recuperação de cirurgia no quadril, não estarão em campo contra a Raposa.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

CRUZEIRO X GRÊMIO

Data: 8 de maio de 2022

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Independência, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Luiz Alberto Andrini Nogueira (ambos de SP)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Onde assistir: Globo Minas, RBS (Porto Alegre) e Premiere

Onde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia e Super FM

CRUZEIRO (Técnico: Paulo Pezzolano)

Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Oliveira e Eduardo Brock; Geovane (Rômulo), Willian Oliveira, Neto Moura e Rafael Santos; Luvannor, Jajá e Edu.

Desfalques: Leonardo Pais, Filipe Machado, João Paulo (lesionados)

GRÊMIO (Técnico: Gilson Kleina)

Brenno; Rodrigo Ferreira (Edilson), Pedro Geromel, Bruno Alves (Rodrigues) e Diogo Barbosa; Villasanti, Lucas Silva e Bitello; Elias, Diego Souza e Biel

Desfalques: Ferreirinha, Edilson e Kannemann(lesionados) e ,Nicolas(suspenso)

