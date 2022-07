Cruzeiro x Grêmio Novorizontino: onde assistir, prováveis times e desfalques Time celeste vem de dois tropeços fora de casa na divisão de acesso

Líder absoluto do Campeonato Brasileiro da Série B, o Cruzeiro vai enfrentar o Grêmio Novorizontino, neste domingo (17/7), às 16h, no Mineirão, tentando retomar o caminho das vitórias e ficar ainda mais próximo do tão aguardado retorno à elite do futebol brasileiro. O time celeste vem de dois tropeços consecutivos fora de casa na competição, sendo um empate contra o Ituano-SP e uma derrota frente ao Guarani-SP.

Além disso, o Cruzeiro foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil após uma derrota de 3 a 0 ante o Fluminense, na última quarta-feira (13/7), no Gigante da Pampulha. No jogo de ida, a Raposa já havia sido derrotada por 2 a 1.

Para este jogo, o técnico Paulo Pezzolano poderá contar com o retorno do atacante Luvannor, que desfalcou o time celeste na derrota contra o Guarani. Além dele, o volante Neto Moura, que não atuou diante do Fluminense, pela Copa do Brasil, reforça a Raposa.

Em contrapartida, Willian Oliveira saiu lesionado contra o Fluminense e teve uma lesão no ombro constatado, sendo vetado para as próximas rodadas da Série B. Além disso, o treinador uruguaio não pode contar com o meia João Paulo e o atacante Jajá, ambos em recuperação de lesões no departamento médico celeste.

Mais uma vez o Mineirão terá um grande público para empurrar o Cruzeiro. Na tarde deste sábado, o time celeste divulgou que a china azul já adquiriu 40 mil ingressos. No Gigante da Pampulha, a Raposa tenta manter a ótima fase, já que venceu os oito jogos como mandante na competição.

Liderando a Série B com 38 pontos, o Cruzeiro possui 95,7% de chances de acesso à Série A, conforme o departamento de matemática da UFMG.

Adversário embalado

Já o Grêmio Novorizontino vem em alta no Campeonato Brasileiro da Série B com três vitórias em quatro jogos. O time do interior paulista abriu a 18ª rodada da competição na 8ª colocação da tábua de classificação, com 23 pontos somados. Na última rodada, o adversário celeste superou o Brusque-SC, por 1 a 0, em casa.

O treinador Rafael Guanaes, do time do interior paulista e que passou recentemente pela comissão técnica do Cruzeiro, destacou que espera uma partida bastante difícil contra o líder da competição.

“É um privilégio participar de um jogo como esse e enfrentar uma grande equipe. O estádio vai estar lotado, um palco de domingo à tarde, muito gostoso de participar. E dentro daquilo que é a nossa missão, a gente tem se preparado muito bem, dando os passos finais para fechar a preparação, com a expectativa que a gente vai competir e buscar o nosso mais alto nível de performance, desempenho, concentração, muita coletividade, com a equipe conseguindo estar junta, próxima e atingir um nível mais alto que a gente já apresentou”, disse o técnico Rafael Guanaes ao site oficial do time do interior paulista.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

CRUZEIRO X GRÊMIO NOVORIZONTINO

Data: 17 de julho de 2022

Horário: 16H (de Brasília)

Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (FIFA-SC)

Assistentes: Kléber Lúcio Gil (FIFA-SC) e Eduardo Gonçalves da Silva (CBF-MS)

Árbitro de vídeo – VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (CBF-PE)

Onde assistir: TV Globo Minas e Premiere

Onde acompanhar: Tempo real LANCE!, Rádio Itatiaia, Rádio Super FM

CRUZEIRO (Técnico: Paulo Pezzolano)

Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Leo Pais (Geovane Jesus), Filipe Machado (Adriano), Neto Moura, Daniel Júnior e Matheus Bidu; Luvannor (Rafael Silva) e Edu.

Desfalques: Gabriel Brazão, João Paulo, Jajá e Willian Oliveira (lesionados)

GRÊMIO NOVORIZONTINO (Técnico: Rafael Guanaes)

Lucas Frigeri; Willean Lepo, Wálber, Ligger e Paulinho; Gustavo Bochecha, Danielzinho e Rômulo; Bruno Costa, Ronaldo e Douglas Baggio.

