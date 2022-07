Cruzeiro x Fluminense registra maior público da temporada no Mineirão Dentro de campo o que se viu foi uma classificação do Tricolor Carioca, após uma vitória por 3 a 0, em Belo Horizonte

O segundo jogo entre Cruzeiro x Fluminense, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, registrou o maior público do Mineirão nesta temporada. Segundo números divulgados pelo estádio, 58.844 pessoas assistiram ao duelo, para uma renda de R$ 2.674.320,00.

Os números superam a partida entre a Raposa e o Sampaio Corrêa, pala Série B do Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, 58.397 pessoas acompanharam, in loco, a vitória celeste, pelo placar de 2 a 0, no Gigante da Pampulha.

E MAIS:

Dentro de campo, o duelo não teve final feliz para o torcedor cruzeirense, presente no estádio. A derrota por 3 a 0, fez com que o Fluminense, que também já havia ganhado o primeiro jogo, avançasse às quartas de final da competição. Agora, o Tricolor Carioca aguarda por um sorteio, que definirá o próximo adversário.

Já o Cruzeiro, por sua vez, volta todas as atenções do ano para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Defendendo a liderança do torneio, a Raposa enfrenta, no próximo domingo, o Novorizontino-SP, no Mineirão.

E MAIS:

E MAIS: