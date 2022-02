Cruzeiro x Democrata-GV. Onde assistir, prováveis times e desfalques A Raposa entra em campo em busca da liderança no Estadual, enquanto a Pantera quer evtar se aproximar do Z2

O Cruzeiro encara o Democrata-GV nesta quarta-feira, 5 de fevereiro, às 19h30, no Mineirão, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. O time azul tenta se manter no G4 e ainda, caso o rival Galo tropece, assumir a liderança da competição. O time azul está com nove pontos, um a menos do que líder alvinegro.

Já a Pantera terá um grande desafio pela frente, para não cair na classificação. O time de Valadares ocupa a sétima posição, com cinco pontos ganhos.

A Raposa não contará com o técnico Paulo Pezzolano e o lateral Gabriel Dias, ambos com Covid-19. O auxiliar do uruguaio, Martin Varini, ficará à frente do banco de reservas. Para a vaga de Gabriel, Rômulo, que volta ao time depois de contrair no novo coronavírus, deve assumir o posto.

Na rodada passada, o Cruzeiro venceu a caldense por 2 a 1, de virada, em Poços de Caldas, enquanto a Pantera superou o Pouso Alegre, em casa.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

CRUZEIRO x DEMOCRATA-GV

Data: 9 de fevereiro de 2022

Horário: 19h30(de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonye (MG)

Árbitro: Wanderson Alves de Souza

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Samuel Henrique Soares Silva

Onde assistir: Tempo Sports

Onde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM

Cruzeiro (Técnico:Martin Varini)

Rafael Cabral; Rômulo (Geovane), Maicon (Oliveira), Eduardo Brock e Rafael Santos; Adriano, Machado, Pedro Castro, João Paulo (Marco Antônio) e Waguininho; Edu (Thiago).

Desfalques: Paulo Pezzolano e Gabriel Dias (Covid-19)

DEMOCRATA-GV (Técnico: Paulo Cesar Schardong)

Lucão; Weslley, Matheus Carioca, Rafael Caldeira e Gabriel Marques; Galhardo, Matheuzinho, Marcelinho e Chico; Pedrinho e Bidick

Desfalque: Allan Silva (lesionado)

