Cruzeiro x CSA. Onde assistir, prováveis times e desfalques Mineiros e alagoanos se enfrentam neste domingo, 26, em briga direta de times do meio da tabela do campeonato

Cruzeiro e CSA se enfrentam neste domingo, 26 de setembro, às 16h, no Independência, pela 26ª rodada do Brasileiro da Série B. Será um duelo de equipes que estão no meio da tabela e tentam avançar para se aproximar o G4.

A equipe mineira está com 31 pontos,na 13ª posição, enquanto o time alagoano está em 9º, com 35 pontos na classificação. A partida vai promover o reencontro entre a Raposa a o técnico Mozart Santos, que teve 33% de aproveitamento no comanddo do Cruzeiro em 11 jogos.

Mozart Santos não terá Ernandes, suspenso pelo terceiro amarelo, o meia Didira e o atacante Dellatorre, ambos com problemas físicos.

No time azul, o técnico Vanderlei Luxemburgo terá cinco desfalques. Marcelo Moreno e Eduardo Brock estão suspensos . Bruno José, Wellington Nem e Marcinho estão com problemas físicos e não jogam.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

CRUZEIRO x CSA

Data: 26 de setembro de 2021

Horário: 16h de Brasília)

Local: Independência, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Anderson José de Moraes Coelho (ambos de SP)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Onde Assistir: Globo Minas , Premiere e TV Gazeta (Maceió)

Onde seguir Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM

CRUZEIRO (Técnico:Vanderlei Luxemburgo)

Fábio; Rául Cáceres, Léo Santos, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Rômulo, Claudinho (Giovanni) e Felipe Augusto; Rafael Sobis e Thiago

Desfalques: Marcelo Moreno e Eduardo Brock (suspensos). Marcinho, Bruno José e Wellington Nem

CSA (Técnicos: Mozart Santos)

Thiago Rodrigues; Cristovam, Matheus Felipe, Lucão e Kevyn; Geovane, Yuri e Gabriel; Marco Túlio, Iury Castilho e Nilson (Bruno Mota).

Desfalques: Ernandes (suspenso). Didira e Dellatorre (lesionados)

