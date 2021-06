Cruzeiro x CRB. Onde assistir, prováveis times e desfalques A Raposa busca a reabilitação na Série B após estrear com derrota para o Confiança-SE, fora de casa. O duelo será no Mineirão

Cruzeiro e CRB entram em campo neste domingo, 6 de junho, às 18h15, no Mineirão,pela segunda rodada da Série B do Brasileiro.

A Raposa está em busca da reabilitação após a derrota na estreia da competição para o Confiança-SE. O time celeste teve um alívio na pressão sobre o time com a vitória sobre a Juazeirense pela Copa do Brasil no meio de semana.

O técnico Felipe Conceição não terá o goleiro Fábio e o volante Adriano, que foram expulsos no primeiro jogo da competição. Matheus Neris e Lucas França vão ocupar as vagas na equipe.

E MAIS:

O CRB, sem o carrasco da Raposa, Léo Gamalho, que foi para o Coritiba, perdeu para o Palmeiras pela Copa do Brasil. A Raposa tenta quebrar uma mini escrita: não venceu os alagoanos em 2020. Foram quatro confrontos, com uma uma vitória do CRB e três empates.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

​

CRUZEIRO x CRB

Data: 6 de junho de 2021

Horário: 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

Onde assistir: Premiere

Onde seguir: Tempo REAL LANCE, Itatiaia FM e Super FM

CRUZEIRO (Técnico:Felipe Conceição)

​

Lucas França; Cáceres,, Wéverton (Joseph), Ramón e Matheus Pereira; Matheus Neris, e Rômulo Matheus Barbosa; Bruno José (Stênio), Airton, Guilherme Bissoli e Rafael Sobis

Desfalques: Fábio e Adriano (suspensos)

CRB (Técnico: Allan Aal)

Diogo Silva, Reginaldo, Gum, Frazan, Guilherme Romão, Claudinei, Carlos Jatobá, Diego Torres, Erick, Hyuri, Ewandro

Desfalques: sem desfalques

E MAIS:

E MAIS:

Veja também