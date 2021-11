Cruzeiro x Brusque: onde assistir, prováveis times e desfalques A Raposa tem duelo decisivo com os catarinenses para se garantir na Série B de 2022

Após a vitória no sufoco sobre o Londrina fora de casa por 1 a 0, gol de Thiago, pela 34ª rodada do Brasileirão da Série B, o Cruzeiro volta a campo para outra decisão, desta vez contra o Brusque, pela 35ª rodada, nesta terça-feira 9 de novembro, no Mineirão.

A Raposa abriu cinco pontos para o Tubarão, 17º colocado, e Brusque, ambos com 38 pontos, e precisa de apenas mais três pontos para se librar de vez do risco de rebaixamento à Série C e confirmar a permanência na Série B de 2022. O time azul está na 12ª posição, com 43 pontos.

+ Veja a tabela da Série B e simule os resultados dos jogos

O time catarinense, que foi derrotado no turno pela Raposa, também luta contra o rebaixamento, pois está na 16ª colocação. Um revés para a Raposa, pode representar a sua entrada na zona da degola.

E MAIS:

Os desfalques da Raposa são o meia Marco Antônio e o lateral Matheus Pereira, ambos lesionados, além de Marcelo Moreno, na seleção boliviana. No Brusque, Edu volta ao time depois de se recuperar de uma lesão muscular e estará à disposição de Waguinho Dias.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

​

CRUZEIRO X BRUSQUE

Data: 9 de novembro de 2021

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda(RJ)

Onde assistir: Premiere

Onde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM

CRUZEIRO (Técnico:Vanderlei Luxemburgo)

​

Fábio; Rômulo, Rhodolfo, Eduardo Brock e Felipe Augusto (Jean Victor); Lucas Ventura, Adriano e Giovanni; Bruno José (Vitor Leque) Wellington Nem e Thiago

Desfalques: Marcelo Moreno( seleção boliviana), Matheus Pereira e Marco Antônio (lesionados)

BRUSQUE (Técnico: Waguinho Dias)

​

Ruan Carneiro; Toty, Ianson, Éverton Alemão e Airton; Rodolfo Potiguar, Zé Mateus, Fellipe Soutto e Jhon Cley; Maurício Garcez e Edu.

Desfalques: nenhum

E MAIS:

E MAIS:







Saiba mais