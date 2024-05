Cruzeiro visita o desesperado Atlético-GO para se aproximar dos líderes do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/05/2024 - 8:00 Para compartilhar:

O Cruzeiro tem uma boa oportunidade para encostar nos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro neste domingo, quando vai até Goiânia (GO) enfrentar o Atlético-GO, às 16 horas, no Estádio Antônio Accioly, pela 6ª rodada.

Embalado por duas vitórias seguidas na temporada, o Cruzeiro vem encontrando sua forma de jogar com o técnico Fernando Seabra. Com 7 pontos e no meio da tabela, o time celeste quer mais um resultado positivo para deslanchar.

Do outro lado está o Atlético-GO, que somou apenas um ponto e figura na zona de rebaixamento. O time goiano só está na frente do lanterna Cuiabá, único time que não pontuou neste início de campeonato.

Com direito a promoção para o Dia das Mães, que é comemorado neste domingo, o Atlético-GO anunciou que toda a renda da partida será destinada à população do Rio Grande do Sul, que sofreu nos últimos dias com as enchentes em uma das maiores tragédias ambientais da história do Brasil.

Por conta das chuvas, o Atlético-GO teve o jogo contra o Juventude, que seria realizado no último final de semana, adiado. O técnico Jair Ventura aproveitou o tempo de treino para corrigir os erros apresentados nas primeiras rodadas.

“Realmente é uma semana muito importante. Sabemos da responsabilidade que teremos nesse jogo de domingo. Temos que trabalhar forte para começar a somar três pontos no Brasileiro e retomar o caminho das vitórias”, disse o volante Baralhas, que não enfrentou o Internacional por questões contratuais, mas volta no lugar de Rhaldney, suspenso pelo 3º cartão amarelo.

Diferente do adversário, o Cruzeiro não teve muito tempo para trabalhar. O time mineiro entrou em campo na última terça-feira e goleou o Alianza Petrolera, por 3 a 0, na Colômbia, pela Copa sul-americana.

O técnico Fernando Seabra deve apostar na manutenção da formação que vem começando a entrosar. A expectativa é em relação ao artilheiro Dinenno. Sem atuar desde o início de abril por causa de um edema na coxa, o centroavante intensificou os trabalhos físicos nos últimos dias e pode ser opção no banco.

Os recentes resultados mostram que o elenco celeste não sentiu as mudanças extra-campo que estão acontecendo no clube, depois de Ronaldo Fenômeno ter vendido a SAF para o empresário Pedro Lourenço, no fim de abril.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO X CRUZEIRO

ATLÉTICO-GO – Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix Vinícius e Guilherme Romão; Roni, Baralhas, Danielzinho e Saylon; Luiz Fernando e Derek. Técnico: Jair Ventura.

CRUZEIRO – Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Barreal, Rafa Silva e Arthur Gomes. Técnico: Fernando Seabra.

ÁRBITRO – Rodrigo José Pereira de Lima (FIFA-PE).

HORÁRIO – 16 horas.

LOCAL – Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).