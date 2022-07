Cruzeiro visita o CSA e busca manter boa vantagem na liderança da Série B

Com a melhor campanha do primeiro turno garantida, o Cruzeiro entra em campo nesta quarta-feira, às 19h, para manter a boa vantagem tanto para o vice-líder quanto para o quinto colocado. Em Maceió (AL), no estádio Rei Pelé, o time mineiro enfrenta o CSA, que está em situação completamente oposta, lutando contra o rebaixamento. A partida é válida pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

Independentemente do resultado, o time mineiro já tinha assegurado o título simbólico do primeiro turno. O campeão vem de vitória, por 2 a 1, diante do Novorizontino e lidera com 41 pontos. Antes do início da rodada, a vantagem para o vice-líder era de seis pontos e, para o quinto colocado, de 15. O CSA, quinto colocado nas duas últimas temporadas, não conseguiu se recuperar do mau início e tem 19 pontos, abrindo o Z-4, em 17.º lugar. Apesar disso, vem de vitória contra o lanterna Vila Nova, por 2 a 1.

Para montar a escalação do Cruzeiro, o técnico Paulo Pezzolano não poderá contar com os zagueiros Zé Ivaldo e Geovane Jesus, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Assim, Wagner Leonardo é opção ou até mesmo Luís Felipe, um dos dois recém-contratados relacionados – o outro é o atacante Stênio. O goleiro Gabriel Brazão, o volante Willian Oliveira, o meia João Paulo e o atacante Jajá também seguem fora, todos entregues ao departamento médico.

Com dois reforços relacionados e outros já regularizados, Pezzolano pediu paciência para que possam estar em condições ideais. “A maioria deles vinha de dois meses, dois meses e meio sem jogar. Treinavam sozinhos, mas não é a mesma coisa do que treinar com o grupo. Eles estão sentindo um pouco a intensidade e vamos analisar cada situação”, explicou.

No CSA, técnico Alberto Valentim não tem problemas por suspensão ou lesão. O meia Lourenço, porém, não está confirmado no time titular, pois se recuperou nos últimos dias de um estiramento nas costas. O goleiro Paulo Ricardo, o meia Lucas Lourenço e os atacantes Rogério e John Mercado são os reforços já regularizados e à disposição.

Valentim valorizou muito sua primeira vitória no clube e pediu para o time repetir os acertos.

“Foi uma vitória muito importante. Era um confronto direto, até pela classificação que a gente se encontra. Nós fizemos dois bons jogos desde que cheguei aqui, contra Guarani e Grêmio, mas os gols não saíram. Temos que repetir contra o Cruzeiro, muitas coisas boas que fizemos na vitória contra o Vila Nova, mas fazer alguns ajustes também”, projetou.

FICHA TÉCNICA

CSA X CRUZEIRO

CSA – Marcelo Carné; Diego Renan, Wellington Nascimento, Lucão e Edson; Geovane, Giva Santos e Gabriel; Osvaldo, Lucas Barcelos e Rodrigo Rodrigues. Técnico: Alberto Valentim.

CRUZEIRO – Rafael Cabral; Wagner Leonardo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Léo Pais, Adriano, Neto Moura, Daniel Júnior e Matheus Bidu; Luvannor e Edu. Técnico: Paulo Pezzolano.

ÁRBITRO – Flávio Rodrigues de Souza (SP).

HORÁRIO – 19h

LOCAL – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).