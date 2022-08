Cruzeiro vira sobre o Londrina e amplia vantagem na liderança da Série B

Estadão Conteúdo 09/08/2022 - 23:40 Compartilhe

Com um gol no último lance, o Cruzeiro provou que o acesso no Campeonato Brasileiro da Série B é questão de tempo. Na noite desta terça-feira, em jogo válido pela 23ª rodada, o time mineiro não teve vida fácil, mas venceu o Londrina, de virada, por 2 a 1, em pleno Estádio do Café, atingindo seis jogos sem derrota e abrindo ainda mais vantagem na liderança.

Com o resultado, o Cruzeiro chegou aos 52 pontos e abriu nove de vantagem para o segundo colocado, o Grêmio, que tem 43. Além disso, abriu 19 pontos do próprio Londrina, que segue estacionado com 33 pontos, na quinta colocação, sendo o primeiro time fora do Z-4 zona de acesso. O time paranaense também vinha de cinco jogos sem derrota, mas viu a invencibilidade chegar ao fim.

O duelo começou movimentado, com os dois times buscando espaços para chegar com perigo ao gol adversário. Depois do Londrina ter tido duas boas chances, foi o Cruzeiro que quase abriu o placar. Aos 17 minutos, Bidu cruzou na área, Bruno Rodrigues ajeitou e a bola sobrou para Daniel, que finalizou de canhota, mas parou em uma ótima defesa do goleiro Matheus Nogueira.

Minutos depois, aos 23, o Londrina teve um pênalti marcado pelo árbitro após Caprini cair na entrada da área. Mas, o VAR analisou o lance e constatou que a falta aconteceu fora da área. Na cobrança de falta, o próprio atacante Caprini soltou o pé e mandou a bola no travessão. A partir daí, o Cruzeiro ainda teve algumas oportunidades, mas o primeiro tempo terminou mesmo com o empate sem gols.

Na volta do intervalo, o Cruzeiro se mandou ao ataque em busca do primeiro gol. A melhor chance saiu aos 15 minutos, quando Eduardo Brock lançou Zé Ivaldo no ataque, que foi até a linha de fundo e bateu cruzado, com veneno, mas desta vez Matheus Nogueira conseguiu segurar firme. Enquanto isso, o Londrina se fechou na defesa e tentou responder em contra-ataques rápidos.

E, foi em um desses lances que marcou o seu gol. Aos 21 minutos, depois de uma bola alçada na área, Rafael Cabral saiu para afastar o perigo, mas acabou deixando a bola nos pés de Gegê, que só rolou para Luis Mandaca chutar para o fundo das redes. A bola ainda desviou na defesa.

Aos 39 minutos, depois de uma cobrança de escanteio, Rodolfo desviou e o zagueiro Saimon foi tentar afastar o perigo, mas acabou fazendo contra.

Mas, no apagar das luzes, o Cruzeiro conseguiu virar o placar. Já o gol da vitória veio nos acréscimos, aos 48 minutos. Desta vez, Luvannor escorou para trás um cruzamento para Rodolfo chegar batendo para o fundo das redes.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na sexta-feira, o Londrina visita o Vila Nova, no estádio Serra Dourada, às 19h. Já no sábado, o Cruzeiro recebe a Chapecoense, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 16h30.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 1 X 2 CRUZEIRO

LONDRINA – Matheus Nogueira; Jeferson (Luan), Gustavo Vilar, Saimon e Alan Ruschel; João Paulo, Luis Mandaca (Marcinho), Felipe Vieira (Gustavo Lopes) e Gegê; Caprini (Gabriel Santos) e Douglas Coutinho (Denilson). Técnico: Adilson Batista.

CRUZEIRO – Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Oliveira e Eduardo Brock; Daniel Junior (Pablo Siles), Machado, Neto Moura (Rodolfo), Chay (Edu) e Bidu; Bruno Rodrigues e Luvannor. Técnico: Paulo Pezzolano.

GOLS – Luis Mancada, aos 21, Saimon, contra, aos 39 e Rodolfo, aos 48 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Marcelo de Lima Henrique (CE).

CARTÕES AMARELOS – João Paulo (Londrina) e Chay e Bidu (Cruzeiro).

RENDA – R$ 53.700,00.

PÚBLICO – 1.564 pagantes (1.782 total).

LOCAL – Estádio do Café, em Londrina (PR).