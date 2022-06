Cruzeiro vence o Operário-PR fora de casa, chega a 7ª vitória seguida e dispara na liderança da Série B A Raposa superou o Fantasma fora de casa e abriu sete pontos para o segundo colocado Sport e 11 para o quinto colocado, Grêmio

Com um time focado, organizado e eficiente, o Cruzeiro venceu a sétima partida seguida na edição 2022 da Série B ao derrotar o Operário-PR por 2 a 1, gols de Léo Pais e Jajá para a Raposa, com Silvinho anotando o tento dos paranaenses, no duelo desta sexta-feira, 3 de junho, pela 10ª rodada da competição.





O time mineiro teve um rival forte, que não costuma perder em casa, mas não conseguiu segurar o Cruzeiro, que vem em mantendo sua forte arrancada nesta fase da competição, o que pode ser essencial para terminar o ano dentro do G4 e assim, garantir o acesso à elite nacional de 2023.

Com os três pontos, o time celeste chegou aos 25 pontos, com 83% de aproveitamento no campeonato até aqui, se isolando ainda mais na liderança da segunda divisão, sete pontos à frente do segundo colocado Sport e 11 do quinto, Grêmio, que está fora do grupo de acesso no momento.

O Fantasma, que não fez um mau jogo, estacionou na 7ª posição, com 13 pontos e ainda pode ser ultrapassado ao fim da rodada.

Aula de contra-ataque e gol da Raposa

Com uma defesa sólida, pressionava o Operário em seu campo e em uma roubada de bola, transição rápida, ótima jogada de Jajá, chegando aos pés de Léo Pais, que colocou a bola na rede.

Reação a jato do Operário

Apenas tres minutos depois, a elogiada defesa azul vacilou, pois ainda estava celebrando o gol, o time ficou desconcentrado e tomou o gol, anotado por Silvinho. Foi o primeiro tento sofrido pelo time azul depois de sete jogos.

Mais três minutos depois…

Mal comemorou o empate, o Operário viu Jajá sair na cara do goleiro Vanderlei e colocar a Raposa de volta à frente no placar em Ponta Grossa. O duelo foi muito movimentado no segundo tempo, com os dois time procurando mais o gol, ao contrário do que aconteceu na etapa inicial.

Jajá sendo o diferencial

Com dribles rápidos, posicionamento alinhado com a armação do time, o atacante vem crescendo e sendo decisivo nos últimos jogos da equipe mineira.

Vantagem espetacular na tabela

O Cruzeiro conseguiu 25 dos 30 pontos disputados e abriu 11 pontos de vantagem para o quinto colocado Grêmio e sete de diferença para o vice-líder Sport. E ambos já jogaram na rodada, o que consolida ainda mais a liderança celeste.

Próximos jogos

O Cruzeiro volta a campo na quarta-feira, 8 de junho, às 19h, contra o CRB, no Mineirão. O Fantasma encara o Guarani, em Campinas, na segunda-feira, 6, às 20h, no Brinco de Ouro da Princesa.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

OPERÁRIO-PR 1 X 2 CRUZEIRO

Data: 3 de junho de 2022

Horário: 21h30(de Brasília)

Local: Germano Kruger, Ponta Grossa (PR)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (FIFA) e Henrique Neu Ribeiro (ambos de SC)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Gols: Léo Pais, aos 6’-2ºT(0-1), Silvinho, aos 9’-2ºT(1-1), Jajá, aos 12’-2ºT(1-2)

Cartões amarelos: Fagner Alemão(OPE), Zé Ivaldo (CRU), Jajá(CRU)

Cartões vermelhos:

Operário (Técnico: Claudinei Oliveira)

Vanderlei; Arnaldo, Thales, Reniê, Fagner Alemão (Saraiva, aos 30’-2ºT) e Raphinha, Fernando Neto (Giovani Pavani, aos 36’-2ºT), Ricardinho (Rafael Oller, aos 35’-2ºT) e Marcelo (Rafael Chorão, aos 28’-2ºT),Silvinho e Paulo Sérgio

CRUZEIRO (Técnico: Paulo Pezzolano)

Rafael Cabral; Willian Oliveira, Zé Ivaldo, Eduardo Brock e Léo Pais, Adriano (Edu-intervalo), Neto Moura e Fernando Canesin (Pedrão, aos 38’-2ºT ); Jajá (Rodolfo, aos 33’-2ºT), Bidu (Rafael Santos, aos)38’-2ºT e Rafa Silva ( Pedro Castro, aos 29’-2ºT)

