Cruzeiro vence iranianos na semifinal e busca 5º título no Mundial de Clubes de vôlei

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/12/2024 - 16:36 Para compartilhar:

O Cruzeiro derrotou o Foolad Sirjan, do Irã, por 3 a 1 (25/22, 25/11, 23/25 e 26/24), neste sábado, em Uberlândia, e se classificou para a decisão do Mundial de Clubes de vôlei. O time mineiro busca seu quinto título da competição neste domingo.

O adversário do Cruzeiro na decisão do Mundial será o vencedor da partida entre os italianos Trentino e Civitanova, que jogam ainda neste sábado. O Trentino é o maior vencedor do campeonato, com uma conquista a mais do que o Cruzeiro.

Neste sábado, o ginásio do Sabiazinho recebeu um bom público, que testemunhou mais uma boa atuação de Wallace. O oposto marcou 21 pontos e foi o destaque da partida contra o time iraniano.

O Cruzeiro chega à final depois de uma fase de grupos complicada. A equipe avançou às semifinais na segunda colocação do Grupo B, com duas vitórias e uma derrota. A classificação veio no sufoco, já que o time dependia de outro resultado após ter perdido para o Trentino no tie-break.

Os brasileiros precisavam que o Shahdab Yazd perdesse pelo menos dois sets na última rodada, contra o Ciudad Voley. Com o resultado do time do Irã, o Cruzeiro avançou como segundo do grupo, atrás do Trentino, e enfrentou o Foolad Sirjan Iranian, o melhor do Grupo A, com 100% de aproveitamento. O outro clube brasileiro no Mundial, o Praia Clube, foi eliminado com três derrotas na fase de grupos.