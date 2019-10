Cruzeiro vence de virada, sai da degola e complica Corinthians na briga pelo G4

O Corinthians perdeu de virada para o Cruzeiro por 2 a 1, neste sábado, na arena do clube em Itaquera, e aumentou para cinco jogos o jejum de vitórias no Campeonato Brasileiro. O gol que sacramentou a derrota revoltou os jogadores do time paulista e custou a expulsão de Fábio Carille.

Isso porque o auxiliar marcou impedimento no início da jogada e a zaga corintiana parou. O árbitro mandou seguir pois o “passe” saiu dos pés de Fagner. O cruzeirense Éderson avançou com tranquilidade, driblou Walter e marcou. Carille ficou revoltado e entrou no campo para questionar a arbitragem. Os jogadores também tumultuaram pedindo a anulação do gol e o técnico corintiano levou o cartão vermelho.

A derrota ofuscou o gol 11 mil da história do clube, anotado por Fagner, e pode custar a vaga no G4 da tabela. O Corinthians permanece com 44 pontos e pode ser ultrapassado pelo São Paulo, que tem 43, e recebe o Avaí neste domingo. O Cruzeiro respira aliviado com a vitória, pois deixou a zona de rebaixamento da competição – é o 16º colocado com 28 pontos, dois à frente do Ceará, o 17º.

Em campo, Carille tentou novamente colocar o time no ataque. Ele manteve a formação ofensiva do último jogo com Pedrinho, Gustavo e Janderson e somente Ralf na marcação no meio-campo. O primeiro tempo foi equilibrado no duelo entre duas equipes com propostas diferentes. O Cruzeiro cadenciava mais o jogo, tocava mais a bola, tinha mais paciência na criação das jogadas. O Corinthians buscava mais a velocidade pelas pontas, tentava ser objetivo com a bola nos pés. Fred, de um lado, e Gustavo, do outro, tentavam incomodar os zagueiros. O primeiro se antecipou aos zagueiros e assustou Walter. O outro recebeu cruzamento livre e só não mandou a bola para a lateral porque o chute saiu fraco.

O Corinthians abriu o placar após roubada de bola no meio-campo. Gustavo desviou no meio da área e a bola sobrou para os pés de Fagner, que bateu cruzado para abrir o marcador. Foi o gol 11 mil da história do clube e de um jogador improvável. O lateral-direito não marcava desde 2016.

Mas não deu muito tempo para comemorar. Quatro minutos depois, Marquinhos Gabriel cabeceou e a bola bateu no braço de Bruno Méndez. O VAR assinalou pênalti. Fred bateu colocado e empatou para o Cruzeiro.

O time mineiro parecia satisfeito com o empate na etapa final e passou a marcar somente em seu campo de defesa. O Corinthians voltou ligado e quase desempatou o placar em chute de Pedrinho, que Fábio fez grande defesa e mandou para escanteio. Na sequência, Mateus Vital aproveitou cruzamento e mandou para as redes, mas o árbitro assinalou falta de Marllon em Fred no início da jogada.

Janderson também começou a aparecer para a partida em jogadas pelo lado esquerdo. Mas quem surpreendeu foi o Cruzeiro. Em uma disputa de bola, Fagner mandou para o campo de defesa, a zaga corintiana parou, Éderson recebeu livre, passou por Walter e fez. O time corintiano ficou revoltado com o lance, pois o bandeirinha havia assinalado impedimento, que não foi marcado pelo árbitro, e Carille foi expulso.

Os times voltarão a jogar no sábado, ambos como mandante. O Corinthians vai receber o Santos em clássico na sua arena e o Cruzeiro enfrentará o Fortaleza no Mineirão.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS 1 X 2 CRUZEIRO

CORINTHIANS – Walter; Fagner, Bruno Méndez, Marllon e Danilo Avelar; Ralf, Sornoza (Jadson) e Mateus Vital (Vagner Love); Pedrinho (Clayson), Gustavo e Janderson. Técnico: Fábio Carille.

CRUZEIRO – Fábio; Orejuela, Dedé (Cacá), Fabrício Bruno e Egídio; Henrique, Ederson, Robinho (Ariel Cabral), Thiago Neves e Marquinhos Gabriel; Fred (Joel). Técnico: Abel Braga.

GOLS – Fagner, aos 33, e Fred, aos 37 minutos do primeiro tempo. Éderson, aos 25 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araujo (RJ).

CARTÕES AMARELOS – Ederson (Cruzeiro); Bruno Méndez, Fagner e Vagner Love (Corinthians).

RENDA – R$ 1.529.296,10.

PÚBLICO – 31.631 pagantes (31.882, no total).

LOCAL – Arena Corinthians, em São Paulo (SP).