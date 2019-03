Cruzeiro vence Caldense e confirma a segunda colocação do Mineiro

Com ótima atuação no primeiro tempo, o Cruzeiro derrotou a Caldense por 3 a 0 e confirmou a segunda colocação ao fim da primeira fase do Campeonato Mineiro, em duelo realizado nesta quarta-feira, no Mineirão. Os gols foram marcados por David, Marquinhos Gabriel e Fred.

Com o resultado, o Cruzeiro, vice-líder, com 25 pontos, apenas atrás do Atlético, com 28, e vai enfrentar, nas quartas de final, a Patrocinense, que perdeu de 3 a 0 para o Tombense, também nesta quarta-feira, e ficou no sétimo lugar, com 12. A próxima vai ser realizada em partidas únicas.

O Cruzeiro fez um primeiro tempo arrasador e acabou definindo a vitória nos primeiros 45 minutos. Com a escalação praticamente toda titular, o time começou acelerado e precisou de apenas oito minutos para abrir o marcador. Após cruzamento de Edilson, David cabeceou em cima da defesa da Caldense. A bola voltou para o próprio atacante, que mandou para o fundo das redes.

A Caldense até respondeu com Júlio, mas Fábio espalmou para evitar o empate. A partir daí, o Cruzeiro tomou conta do jogo e fez o segundo aos 32 minutos. David foi lançado em velocidade, passou como quis por Carlinhos e rolou para Marquinhos Gabriel. O meia mandou no ângulo, fazendo um golaço.

A Caldense sentiu o segundo gol e deu ainda mais espaço para o Cruzeiro, que ampliou aos 38 minutos. David disparou pelo lado esquerdo de campo e tocou para Robinho. O meia deu de bandeja para Fred. O atacante chutou por baixo das pernas do goleiro Omar.

No segundo tempo, o Cruzeiro jogou em ritmo de treino. O time tirou o pé e apenas administrou o resultado. A Caldense até tentou dar uma resposta, mas encontrou tremenda dificuldade para passar pela equipe celeste, que ainda teve um gol, marcado por Deivid, anulado aos 26 minutos.

Depois, o Cruzeiro fez o suficiente para segurar os avanços da Caldense e acabou assegurando a vitória expressiva na última rodada da primeira fase do Mineiro.