Cruzeiro vence a primeira na Série B e prolonga seca da Ponte Preta

O Cruzeiro, enfim, desencantou na edição 2021 da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (16), a Raposa superou a Ponte Preta por 1 a 0 no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela quarta rodada da competição. A equipe mineira deixou a zona de rebaixamento e chegou a quatro pontos. A Macaca caiu para a lanterna com apenas um ponto. O time alvinegro não vence há oito partidas.

VITÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓRIA DO CRUZEIRO! Com gol de Bruno José, superamos a Ponte Preta fora de casa e conquistamos a primeira vitória no @BrasileiraoB! #PONxCRU | 0x1#TuaImagemResplandece

Pós-jogo: https://t.co/o3qoO27buN pic.twitter.com/jnh1mlmDNW — Cruzeiro (@Cruzeiro) June 17, 2021

Com dificuldades para marcarem presença na área adversária, Ponte Preta e Cruzeiro se limitaram a tentativas de fora da área no primeiro tempo. A maioria delas, mesmo as que foram em direção ao gol, sem grande perigo. Na melhor das tentativas, o meia cruzeirense Marcinho recebeu pela direita e chutou forte, aos 44 minutos, obrigando o goleiro Ygor a dar rebote no meio da área, sem nenhum jogador para aproveitar a sobra.

A Raposa voltou melhor do intervalo e saiu na frente quando conseguiu penetrar na área da Macaca. Aos 11 minutos, o atacante Bruno José recebeu de Marcinho entre dois zagueiros, venceu a marcação de ambos pela esquerda e bateu cruzado, no cantinho de Ygor. Os mineiros quase aumentaram a fatura aos 31 minutos, em cobrança de falta do atacante Rafael Sobis, que parou no travessão. Os paulistas seguiram com problemas para se aproximarem da meta e pouco ameaçaram o goleiro Fábio.

As equipes entram em campo pela quinta rodada da Série B neste sábado (19). Às 18h30 (horário de Brasília), a Ponte disputa a 200ª edição do dérbi campineiro contra o Guarani, no Brinco de Ouro, em Campinas. O Cruzeiro visita o Operário no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), às 19h.

